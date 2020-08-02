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Gökhan KESKİNCİ - DHA
Haber Giriş: 02.08.2020 - 11:07,Son Güncelleme:

Elektrikler art arda kesildi, kurban etleri çöpe gitti!

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Elektrikler art arda kesildi, kurban etleri çöpe gitti!
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Adana'nın bazı mahallelerinde art arda yaşanan elektrik kesintisi, kurban etlerinin bozulup, çöpe atılmasına neden oldu.

Yüreğir ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle kurban etlerinin bozulduğunu iddia etti. Elektrik hatlarında meydana gelen patlama ve yangınlar nedeniyle de elektrikli ev aletlerinin bozulduğunu öne süren mahalleli, gece uyumaya korktuklarını anlattı.

Elektrikler art arda kesildi, kurban etleri çöpe gitti

Biriktirdiği parayla aldığı kurbanlıktan çıkan etleri, elektrik kesintisi nedeniyle çöpe atmak zorunda kaldığını söyleyen elektrik teknikeri Yusuf Ayyıldız (40), yetkililerin duruma el atmasını istedi. Evindeki bilgisayar ve klima ile ve çamaşır makinesinin de bozulduğunu söyleyen Ayyıldız, "Etler bozulduğu için buzdolabım çöpe gidecek. Annemin çamaşır makinesi, kardeşimin kliması yandı, karşı komşumun da etleri çöpe gitti. Hemen hemen tüm mahallenin etleri çöpe gitti. İki günlük elektrik kesintisini geçtim, 10 gündür kablolar patlıyor. Yetkililerden mağduriyeti gidermelerini istiyorum. Etimden, tırnağımdan, dişimden ayırıyorum ve bir kurbanlık alıyorum. Bunu da çöpe atıyorum. Benim çoluğum çocuğum bunu bir sene yiyecekti" dedi.

Elektrikler art arda kesildi, kurban etleri çöpe gitti

'EVLERİN İÇİ HEP LEŞ KOKUYOR'

Yaklaşık bir aydır elektrik kesintileri yaşandığını öne süren Metin Doğan (35) da şöyle konuştu:

"Elektrik uzun süreli kesiliyor. Uzun süreli olunca da buzdolabındaki bütün ürünler çöpe gidiyor. Yetkilileri aradığımızda kayıt oluşturuyorlar, herhangi bir dönüş yok. İlgilenen herhangi bir yetkili yok. Etlerimizin çoğunu çöpe attık. Evlerin içi kokuyor. Yetkililerden ricam, şu mahalleyi bir incelesinler. Burada ciddi sorun var. "

Öte yandan DHA muhabiri, iddialar üzerine ilgili şirketin yetkililerini telefonla aradı ancak ulaşamadı.

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