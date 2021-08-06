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Elektrik ve Elektronik Mühendisliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını açıklandı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte tercihler de 5-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tercih yapacak üniversite adayları eğitim almak istedikleri bölümlerin taban puanlarını araştırıyor. Peki Elektrik ve Elektronik Mühendisliği taban puanları kaç? İşte Elektrik ve Elektronik Mühendisliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021...
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını sorguluyor. Bunlardan biri de Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Elektrik ve Elektronik Mühendisliği taban puanları nedir? İşte detaylar...
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan Türü
|Kont.
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|15
|545,04138
|426
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|80
|542,23147
|714
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|45
|541,42142
|791
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|195
|531,08200
|2.575
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (Burslu)
|SAY
|15
|526,85574
|3.609
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|9
|525,90550
|3.874
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|35
|524,25447
|4.356
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|100
|505,45586
|12.454
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|35
|504,04228
|13.290
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|13
|499,73359
|15.877
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
|SAY
|80
|494,91827
|19.007
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|25
|493,12210
|20.192
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|15
|490,83850
|21.844
|TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca)
|SAY
|50
|489,99639
|22.392
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|50
|485,91052
|25.327
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|10
|482,48031
|27.908
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|10
|482,05273
|28.240
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|70
|479,16487
|30.466
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|7
|475,81127
|33.102
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|70
|474,50575
|34.110
|MEF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|7
|471,89990
|36.200
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|7
|471,05115
|36.877
|TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca)
|SAY
|10
|467,54095
|39.711
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|10
|465,81382
|41.094
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|90
|463,37378
|43.164
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|10
|462,10042
|44.211
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|80
|461,24469
|44.899
|EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|80
|457,16887
|48.335
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|80
|454,87884
|50.337
|GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektronik Mühendisliği
|SAY
|80
|454,42223
|50.736
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (Burslu)
|SAY
|12
|454,40928
|50.755
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|7
|454,38806
|50.771
|ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|90
|453,83326
|51.238
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|12
|452,88481
|52.068
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|56
|451,61857
|53.160
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|80
|451,21960
|53.496
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|11
|450,33464
|54.268
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|100
|449,34327
|55.121
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|5
|446,75534
|57.376
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) (Ücretli)
|SAY
|40
|446,34074
|57.749
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|3
|445,80780
|58.217
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|5
|444,70461
|59.171
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|15
|443,14826
|60.531
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|72
|442,23481
|61.356
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|5
|440,87230
|62.561
|OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|25
|440,79930
|62.617
|ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|70
|439,05567
|64.159
|İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|70
|438,26754
|64.833
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|5
|437,02372
|65.881
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|8
|436,86287
|66.014
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
|SAY
|41
|435,78497
|66.974
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|41
|435,54397
|67.199
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|90
|435,20397
|67.498
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|70
|434,34397
|68.264
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce-Fransızca) (UOLP-ECAM-Lyon) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|2
|431,61714
|70.577
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|70
|431,19324
|70.950
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|6
|430,34647
|71.718
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|50
|429,44594
|72.513
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|11
|429,13981
|72.792
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|60
|426,74272
|74.887
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|80
|423,60735
|77.587
|PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|7
|421,29990
|79.635
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (Burslu)
|SAY
|5
|421,19236
|79.745
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (Burslu)
|SAY
|8
|417,47296
|83.160
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|80
|416,18341
|84.353
|ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|20
|415,34398
|85.118
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (Burslu)
|SAY
|12
|414,57536
|85.832
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli)
|SAY
|80
|410,75617
|89.404
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|8
|407,75570
|92.231
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) (Ücretli)
|SAY
|70
|407,51117
|92.467
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|100
|402,81135
|96.969
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|45
|402,19067
|97.600
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli)
|SAY
|60
|401,01481
|98.684
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
|SAY
|12
|400,86816
|98.830
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (Burslu)
|SAY
|15
|399,10407
|100.563
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|70
|398,96437
|100.694
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli)
|SAY
|80
|394,39506
|105.269
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (Burslu)
|SAY
|4
|392,45297
|107.251
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|15
|390,89705
|108.817
|KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|80
|389,35226
|110.490
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|70
|388,20798
|111.696
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|5
|386,46385
|113.583
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|90
|384,39411
|115.877
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|85
|384,17645
|116.099
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|20
|381,90443
|118.560
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|42
|379,21224
|121.580
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (Burslu)
|SAY
|4
|379,11491
|121.712
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|75
|378,93596
|121.936
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (Burslu)
|SAY
|4
|378,90680
|121.970
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|65
|377,22265
|123.882
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|70
|376,43806
|124.785
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|80
|375,55198
|125.845
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|76
|368,91394
|133.775
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|70
|364,04702
|139.904
|İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|70
|362,93267
|141.327
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|56
|361,77945
|142.869
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|56
|361,63536
|143.048
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|64
|359,11926
|146.376
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|60
|355,43359
|151.327
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (Burslu)
|SAY
|15
|354,58572
|152.499
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|10
|354,34201
|152.838
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
|SAY
|14
|353,17448
|154.467
|ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|60
|350,35459
|158.364
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|70
|348,23797
|161.460
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|70
|347,49438
|162.555
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli)
|SAY
|85
|345,06990
|166.288
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|70
|344,34290
|167.373
|MEF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|38
|343,87195
|168.082
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|10
|342,65412
|170.084
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli)
|SAY
|65
|342,37705
|170.518
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli)
|SAY
|70
|342,07679
|170.988
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
|SAY
|9
|341,39215
|172.002
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|60
|339,29746
|175.363
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|56
|339,28227
|175.383
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) (Ücretli)
|SAY
|80
|339,14861
|175.600
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (Burslu)
|SAY
|10
|338,35457
|176.878
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
|SAY
|18
|337,29571
|178.660
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|20
|335,94290
|180.894
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|70
|335,37656
|181.840
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|70
|334,17086
|183.924
|KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli)
|SAY
|70
|333,79796
|184.610
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli)
|SAY
|56
|333,67743
|184.827
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|60
|332,89381
|186.113
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
|SAY
|31
|330,22462
|190.768
|TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|4
|327,59767
|195.519
|SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|40
|327,58200
|195.558
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|21
|327,39455
|195.876
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|5
|326,30427
|197.840
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|39
|325,63599
|199.148
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli)
|SAY
|56
|325,44685
|199.517
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|50
|324,48094
|201.357
|NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (Burslu)
|SAY
|10
|322,58458
|204.924
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli)
|SAY
|60
|322,46397
|205.170
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|80
|320,35457
|209.393
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (Burslu)
|SAY
|3
|315,57648
|219.003
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|80
|314,84928
|220.501
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|70
|314,56402
|221.110
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli)
|SAY
|40
|313,34292
|223.778
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|60
|312,89183
|224.692
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli)
|SAY
|70
|308,37176
|234.521
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
|SAY
|14
|308,13079
|235.057
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|16
|307,73009
|236.005
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|50
|306,37258
|239.142
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
|SAY
|14
|306,26897
|239.385
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|80
|305,81536
|240.470
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|38
|305,65419
|240.833
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|26
|304,15670
|244.366
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|70
|303,93346
|244.901
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|80
|302,55780
|248.193
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|8
|301,93750
|249.713
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|60
|301,43057
|250.909
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
|SAY
|2
|300,22499
|253.873
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
|SAY
|14
|298,65969
|257.823
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|25
|296,94286
|262.139
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|SAY
|63
|296,93537
|262.161
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|14
|296,65471
|262.895
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) (Ücretli)
|SAY
|5
|296,00152
|264.576
|BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|20
|295,43770
|266.063
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|40
|295,36564
|266.244
|İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|70
|295,30561
|266.420
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|80
|294,49229
|268.573
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
|SAY
|4
|294,18808
|269.437
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|15
|293,83329
|270.355
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|65
|293,63961
|270.859
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|30
|293,24480
|271.868
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|30
|293,08800
|272.277
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli)
|SAY
|60
|292,61495
|273.564
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|42
|291,62782
|276.185
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
|SAY
|14
|291,48913
|276.568
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli)
|SAY
|70
|290,91725
|278.126
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) (Ücretli)
|SAY
|14
|290,84536
|278.300
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|70
|290,23023
|279.997
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|14
|289,74415
|281.291
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|40
|289,48328
|282.035
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|50
|289,36365
|282.389
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli)
|SAY
|70
|289,24783
|282.721
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|SAY
|59
|289,14305
|283.029
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|70
|288,58489
|284.563
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|25
|288,46190
|284.929
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|30
|288,19158
|285.652
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|10
|288,03872
|286.129
|ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|40
|287,25244
|288.293
|MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|50
|287,08345
|288.748
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|60
|286,91366
|289.238
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|25
|286,54240
|290.309
|BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|20
|286,40042
|290.722
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|42
|286,39641
|290.732
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|60
|286,35114
|290.872
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|21
|286,03850
|291.786
|GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|60
|285,86340
|292.283
|ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|60
|285,86036
|292.292
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|40
|285,72942
|292.670
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli)
|SAY
|60
|285,72817
|292.675
|PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|39
|285,64592
|292.931
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|15
|285,47343
|293.420
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|34
|285,41994
|293.563
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|20
|285,17848
|294.227
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
|SAY
|14
|285,11890
|294.388
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
|SAY
|8
|285,01853
|294.686
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|40
|284,97254
|294.829
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|30
|284,79583
|295.352
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|40
|284,68999
|295.650
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|60
|284,39671
|296.487
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|56
|284,27774
|296.856
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|40
|284,24512
|296.962
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce-Fransızca) (UOLP-ECAM-Lyon) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|14
|284,20951
|297.056
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|30
|284,04589
|297.536
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|100
|283,82238
|298.164
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|29
|283,80633
|298.210
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|49
|283,80122
|298.224
|NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|36
|283,73299
|298.419
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli)
|SAY
|60
|283,72455
|298.444
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|30
|283,69875
|298.511
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|50
|283,68674
|298.539
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|43
|283,65859
|298.622
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|40
|283,61111
|298.775
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|68
|283,51672
|299.082
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|40
|283,48744
|299.160
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|17
|283,48722
|299.162
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|70
|283,41622
|299.371
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|70
|283,31051
|299.705
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|60
|283,31020
|299.708
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|60
|283,30903
|299.713
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli)
|SAY
|60
|283,27194
|299.804
|İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli)
|SAY
|30
|283,26539
|299.833
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|50
|283,24368
|299.890
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli)
|SAY
|60
|283,22845
|299.923
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli)
|SAY
|30
|283,22615
|299.929
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) (Ücretli)
|SAY
|14
|283,21429
|299.972
|KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|20
|—
|—
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
|SAY
|10
|—
|—
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|21
|—
|—
|TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|22
|—
|—
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
|SAY
|5
|—
|—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|4
|—
|—
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|3
|—
|—
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|3
|—
|—
|KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|3
|—
|—
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|3
|—
|—
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|6
|—
|—