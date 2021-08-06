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Haber Giriş: 06.08.2021 - 11:53 | Son Güncelleme:

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

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Elektrik ve Elektronik Mühendisliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını açıklandı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte tercihler de 5-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tercih yapacak üniversite adayları eğitim almak istedikleri bölümlerin taban puanlarını araştırıyor. Peki Elektrik ve Elektronik Mühendisliği taban puanları kaç? İşte Elektrik ve Elektronik Mühendisliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021...

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını sorguluyor. Bunlardan biri de Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Elektrik ve Elektronik Mühendisliği taban puanları nedir? İşte detaylar...

Üniversite AdıBölümPuan TürüKont.Taban PuanıBaşarı Sırası
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY15545,04138426
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)SAY80542,23147714
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY45541,42142791
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)SAY195531,082002.575
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (Burslu)SAY15526,855743.609
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY9525,905503.874
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY35524,254474.356
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)SAY100505,4558612.454
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY35504,0422813.290
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY13499,7335915.877
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)SAY80494,9182719.007
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY25493,1221020.192
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY15490,8385021.844
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca)SAY50489,9963922.392
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)SAY50485,9105225.327
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY10482,4803127.908
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY10482,0527328.240
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)SAY70479,1648730.466
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY7475,8112733.102
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)SAY70474,5057534.110
MEF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY7471,8999036.200
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY7471,0511536.877
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca)SAY10467,5409539.711
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY10465,8138241.094
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)SAY90463,3737843.164
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY10462,1004244.211
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY80461,2446944.899
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY80457,1688748.335
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)SAY80454,8788450.337
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektronik MühendisliğiSAY80454,4222350.736
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (Burslu)SAY12454,4092850.755
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY7454,3880650.771
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)SAY90453,8332651.238
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY12452,8848152.068
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY56451,6185753.160
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY80451,2196053.496
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY11450,3346454.268
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)SAY100449,3432755.121
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY5446,7553457.376
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) (Ücretli)SAY40446,3407457.749
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY3445,8078058.217
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY5444,7046159.171
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY15443,1482660.531
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY72442,2348161.356
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY5440,8723062.561
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY25440,7993062.617
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)SAY70439,0556764.159
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)SAY70438,2675464.833
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY5437,0237265.881
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY8436,8628766.014
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)SAY41435,7849766.974
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY41435,5439767.199
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY90435,2039767.498
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)SAY70434,3439768.264
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce-Fransızca) (UOLP-ECAM-Lyon) (Burslu) (Burslu)SAY2431,6171470.577
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY70431,1932470.950
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY6430,3464771.718
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)SAY50429,4459472.513
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY11429,1398172.792
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY60426,7427274.887
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY80423,6073577.587
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY7421,2999079.635
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (Burslu)SAY5421,1923679.745
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (Burslu)SAY8417,4729683.160
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY80416,1834184.353
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY20415,3439885.118
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (Burslu)SAY12414,5753685.832
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli)SAY80410,7561789.404
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY8407,7557092.231
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) (Ücretli)SAY70407,5111792.467
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY100402,8113596.969
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY45402,1906797.600
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli)SAY60401,0148198.684
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)SAY12400,8681698.830
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (Burslu)SAY15399,10407100.563
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)SAY70398,96437100.694
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli)SAY80394,39506105.269
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (Burslu)SAY4392,45297107.251
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY15390,89705108.817
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY80389,35226110.490
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)SAY70388,20798111.696
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY5386,46385113.583
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)SAY90384,39411115.877
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY85384,17645116.099
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY20381,90443118.560
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY42379,21224121.580
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (Burslu)SAY4379,11491121.712
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY75378,93596121.936
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (Burslu)SAY4378,90680121.970
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY65377,22265123.882
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)SAY70376,43806124.785
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY80375,55198125.845
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY76368,91394133.775
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY70364,04702139.904
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY70362,93267141.327
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY56361,77945142.869
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY56361,63536143.048
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY64359,11926146.376
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY60355,43359151.327
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (Burslu)SAY15354,58572152.499
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY10354,34201152.838
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.)SAY14353,17448154.467
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)SAY60350,35459158.364
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY70348,23797161.460
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY70347,49438162.555
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli)SAY85345,06990166.288
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY70344,34290167.373
MEF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY38343,87195168.082
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY10342,65412170.084
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli)SAY65342,37705170.518
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli)SAY70342,07679170.988
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)SAY9341,39215172.002
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)SAY60339,29746175.363
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY56339,28227175.383
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) (Ücretli)SAY80339,14861175.600
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (Burslu)SAY10338,35457176.878
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.)SAY18337,29571178.660
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY20335,94290180.894
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY70335,37656181.840
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)SAY70334,17086183.924
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli)SAY70333,79796184.610
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli)SAY56333,67743184.827
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY60332,89381186.113
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)SAY31330,22462190.768
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY4327,59767195.519
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY40327,58200195.558
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY21327,39455195.876
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY5326,30427197.840
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY39325,63599199.148
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli)SAY56325,44685199.517
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY50324,48094201.357
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (Burslu)SAY10322,58458204.924
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli)SAY60322,46397205.170
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY80320,35457209.393
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (Burslu)SAY3315,57648219.003
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY80314,84928220.501
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY70314,56402221.110
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli)SAY40313,34292223.778
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY60312,89183224.692
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli)SAY70308,37176234.521
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.)SAY14308,13079235.057
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY16307,73009236.005
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY50306,37258239.142
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.)SAY14306,26897239.385
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY80305,81536240.470
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY38305,65419240.833
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY26304,15670244.366
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY70303,93346244.901
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY80302,55780248.193
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY8301,93750249.713
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY60301,43057250.909
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)SAY2300,22499253.873
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.)SAY14298,65969257.823
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY25296,94286262.139
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)SAY63296,93537262.161
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY14296,65471262.895
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) (Ücretli)SAY5296,00152264.576
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY20295,43770266.063
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY40295,36564266.244
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY70295,30561266.420
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY80294,49229268.573
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)SAY4294,18808269.437
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY15293,83329270.355
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY65293,63961270.859
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY30293,24480271.868
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY30293,08800272.277
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli)SAY60292,61495273.564
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY42291,62782276.185
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.)SAY14291,48913276.568
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli)SAY70290,91725278.126
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) (Ücretli)SAY14290,84536278.300
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY70290,23023279.997
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY14289,74415281.291
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY40289,48328282.035
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY50289,36365282.389
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli)SAY70289,24783282.721
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)SAY59289,14305283.029
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY70288,58489284.563
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY25288,46190284.929
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY30288,19158285.652
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY10288,03872286.129
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY40287,25244288.293
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY50287,08345288.748
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY60286,91366289.238
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY25286,54240290.309
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY20286,40042290.722
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY42286,39641290.732
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY60286,35114290.872
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY21286,03850291.786
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY60285,86340292.283
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY60285,86036292.292
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY40285,72942292.670
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli)SAY60285,72817292.675
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY39285,64592292.931
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY15285,47343293.420
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY34285,41994293.563
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY20285,17848294.227
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.)SAY14285,11890294.388
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)SAY8285,01853294.686
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY40284,97254294.829
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY30284,79583295.352
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY40284,68999295.650
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY60284,39671296.487
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY56284,27774296.856
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY40284,24512296.962
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce-Fransızca) (UOLP-ECAM-Lyon) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY14284,20951297.056
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY30284,04589297.536
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY100283,82238298.164
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY29283,80633298.210
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY49283,80122298.224
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY36283,73299298.419
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli)SAY60283,72455298.444
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY30283,69875298.511
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY50283,68674298.539
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY43283,65859298.622
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY40283,61111298.775
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY68283,51672299.082
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY40283,48744299.160
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY17283,48722299.162
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY70283,41622299.371
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY70283,31051299.705
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY60283,31020299.708
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY60283,30903299.713
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli)SAY60283,27194299.804
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli)SAY30283,26539299.833
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY50283,24368299.890
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli)SAY60283,22845299.923
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli)SAY30283,22615299.929
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) (Ücretli)SAY14283,21429299.972
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY20
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)SAY10
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY21
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY22
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)SAY5
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY4
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY3
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY3
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY3
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY3
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY6

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