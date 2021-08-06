Elektrik ve Elektronik Mühendisliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını sorguluyor. Bunlardan biri de Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Elektrik ve Elektronik Mühendisliği taban puanları nedir? İşte detaylar...

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 15 545,04138 426 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 80 542,23147 714 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 45 541,42142 791 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 195 531,08200 2.575 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (Burslu) SAY 15 526,85574 3.609 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 9 525,90550 3.874 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 35 524,25447 4.356 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 100 505,45586 12.454 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 35 504,04228 13.290 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 13 499,73359 15.877 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) SAY 80 494,91827 19.007 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 25 493,12210 20.192 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 15 490,83850 21.844 TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca) SAY 50 489,99639 22.392 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 50 485,91052 25.327 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 10 482,48031 27.908 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 10 482,05273 28.240 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 479,16487 30.466 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 7 475,81127 33.102 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 474,50575 34.110 MEF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 7 471,89990 36.200 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 7 471,05115 36.877 TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca) SAY 10 467,54095 39.711 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 10 465,81382 41.094 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 90 463,37378 43.164 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 10 462,10042 44.211 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 80 461,24469 44.899 EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 80 457,16887 48.335 ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 80 454,87884 50.337 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektronik Mühendisliği SAY 80 454,42223 50.736 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (Burslu) SAY 12 454,40928 50.755 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 7 454,38806 50.771 ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 90 453,83326 51.238 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 12 452,88481 52.068 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 56 451,61857 53.160 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 80 451,21960 53.496 ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 11 450,33464 54.268 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 100 449,34327 55.121 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 5 446,75534 57.376 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) (Ücretli) SAY 40 446,34074 57.749 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 3 445,80780 58.217 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 5 444,70461 59.171 TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 15 443,14826 60.531 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 72 442,23481 61.356 IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 5 440,87230 62.561 OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 25 440,79930 62.617 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 439,05567 64.159 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 438,26754 64.833 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 5 437,02372 65.881 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 8 436,86287 66.014 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) SAY 41 435,78497 66.974 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 41 435,54397 67.199 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 90 435,20397 67.498 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 434,34397 68.264 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce-Fransızca) (UOLP-ECAM-Lyon) (Burslu) (Burslu) SAY 2 431,61714 70.577 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70 431,19324 70.950 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 6 430,34647 71.718 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 50 429,44594 72.513 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 11 429,13981 72.792 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 60 426,74272 74.887 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 80 423,60735 77.587 PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 7 421,29990 79.635 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (Burslu) SAY 5 421,19236 79.745 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (Burslu) SAY 8 417,47296 83.160 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 80 416,18341 84.353 ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 20 415,34398 85.118 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (Burslu) SAY 12 414,57536 85.832 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) SAY 80 410,75617 89.404 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 8 407,75570 92.231 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) (Ücretli) SAY 70 407,51117 92.467 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 100 402,81135 96.969 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 45 402,19067 97.600 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) SAY 60 401,01481 98.684 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) SAY 12 400,86816 98.830 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (Burslu) SAY 15 399,10407 100.563 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 398,96437 100.694 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) SAY 80 394,39506 105.269 İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (Burslu) SAY 4 392,45297 107.251 ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 15 390,89705 108.817 KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 80 389,35226 110.490 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 388,20798 111.696 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 5 386,46385 113.583 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 90 384,39411 115.877 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 85 384,17645 116.099 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 20 381,90443 118.560 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 42 379,21224 121.580 İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (Burslu) SAY 4 379,11491 121.712 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 75 378,93596 121.936 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (Burslu) SAY 4 378,90680 121.970 MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 65 377,22265 123.882 İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 376,43806 124.785 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 80 375,55198 125.845 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 76 368,91394 133.775 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70 364,04702 139.904 İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70 362,93267 141.327 SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 56 361,77945 142.869 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 56 361,63536 143.048 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 64 359,11926 146.376 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 60 355,43359 151.327 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (Burslu) SAY 15 354,58572 152.499 ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 10 354,34201 152.838 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14 353,17448 154.467 ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 60 350,35459 158.364 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70 348,23797 161.460 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70 347,49438 162.555 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) SAY 85 345,06990 166.288 MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70 344,34290 167.373 MEF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 38 343,87195 168.082 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 10 342,65412 170.084 MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) SAY 65 342,37705 170.518 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) SAY 70 342,07679 170.988 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) SAY 9 341,39215 172.002 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 60 339,29746 175.363 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 56 339,28227 175.383 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) (Ücretli) SAY 80 339,14861 175.600 İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (Burslu) SAY 10 338,35457 176.878 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 18 337,29571 178.660 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 20 335,94290 180.894 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70 335,37656 181.840 ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 334,17086 183.924 KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) SAY 70 333,79796 184.610 SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) SAY 56 333,67743 184.827 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 60 332,89381 186.113 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) SAY 31 330,22462 190.768 TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 4 327,59767 195.519 SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 40 327,58200 195.558 İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 21 327,39455 195.876 ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 5 326,30427 197.840 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 39 325,63599 199.148 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) SAY 56 325,44685 199.517 YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 50 324,48094 201.357 NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (Burslu) SAY 10 322,58458 204.924 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) SAY 60 322,46397 205.170 KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 80 320,35457 209.393 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (Burslu) SAY 3 315,57648 219.003 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 80 314,84928 220.501 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70 314,56402 221.110 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) SAY 40 313,34292 223.778 ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 60 312,89183 224.692 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) SAY 70 308,37176 234.521 SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14 308,13079 235.057 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 16 307,73009 236.005 BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 50 306,37258 239.142 KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14 306,26897 239.385 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 80 305,81536 240.470 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 38 305,65419 240.833 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 26 304,15670 244.366 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70 303,93346 244.901 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 80 302,55780 248.193 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 8 301,93750 249.713 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 60 301,43057 250.909 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) SAY 2 300,22499 253.873 ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14 298,65969 257.823 IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 25 296,94286 262.139 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) SAY 63 296,93537 262.161 İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 14 296,65471 262.895 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) (Ücretli) SAY 5 296,00152 264.576 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 20 295,43770 266.063 UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 40 295,36564 266.244 İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70 295,30561 266.420 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 80 294,49229 268.573 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) SAY 4 294,18808 269.437 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 15 293,83329 270.355 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 65 293,63961 270.859 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 30 293,24480 271.868 HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 30 293,08800 272.277 ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) SAY 60 292,61495 273.564 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 42 291,62782 276.185 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14 291,48913 276.568 KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) SAY 70 290,91725 278.126 SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) (Ücretli) SAY 14 290,84536 278.300 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70 290,23023 279.997 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 14 289,74415 281.291 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 40 289,48328 282.035 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 50 289,36365 282.389 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) SAY 70 289,24783 282.721 ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) SAY 59 289,14305 283.029 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70 288,58489 284.563 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 25 288,46190 284.929 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 30 288,19158 285.652 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 10 288,03872 286.129 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 40 287,25244 288.293 MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 50 287,08345 288.748 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 60 286,91366 289.238 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 25 286,54240 290.309 BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 20 286,40042 290.722 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 42 286,39641 290.732 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 60 286,35114 290.872 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 21 286,03850 291.786 GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 60 285,86340 292.283 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 60 285,86036 292.292 HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 40 285,72942 292.670 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) SAY 60 285,72817 292.675 PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 39 285,64592 292.931 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 15 285,47343 293.420 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 34 285,41994 293.563 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 20 285,17848 294.227 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14 285,11890 294.388 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) SAY 8 285,01853 294.686 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 40 284,97254 294.829 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 30 284,79583 295.352 KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 40 284,68999 295.650 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 60 284,39671 296.487 KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 56 284,27774 296.856 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 40 284,24512 296.962 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce-Fransızca) (UOLP-ECAM-Lyon) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 14 284,20951 297.056 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 30 284,04589 297.536 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 100 283,82238 298.164 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 29 283,80633 298.210 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 49 283,80122 298.224 NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 36 283,73299 298.419 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) SAY 60 283,72455 298.444 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 30 283,69875 298.511 BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 50 283,68674 298.539 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 43 283,65859 298.622 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 40 283,61111 298.775 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 68 283,51672 299.082 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 40 283,48744 299.160 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 17 283,48722 299.162 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70 283,41622 299.371 TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 70 283,31051 299.705 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 60 283,31020 299.708 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 60 283,30903 299.713 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) SAY 60 283,27194 299.804 İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) SAY 30 283,26539 299.833 AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 50 283,24368 299.890 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) SAY 60 283,22845 299.923 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) SAY 30 283,22615 299.929 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) (Ücretli) SAY 14 283,21429 299.972 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 20 — — İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) SAY 10 — — İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 21 — — TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 22 — — TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) SAY 5 — — DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 4 — — GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 3 — — GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 3 — — KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 3 — — ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 3 — — YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 6 — —

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