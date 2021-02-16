Elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar korkuttu

Ereğli ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Sarıkorkmaz Sokak'ta gece saatlerinde birbirine değen elektrik telleri kısa devre yaptı. Kıvılcımlar çıkan teller, mahallelide endişeye neden oldu. Patlama sesi de yaratan elektrik telleri için ilgili kuruma ihbarda bulunuldu. O anlar, vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.