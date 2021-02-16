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Gündem
Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)
Haber Giriş: 16.02.2021 - 14:14 | Son Güncelleme:

Elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar korkuttu

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Elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar korkuttu
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ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde birbiriyle temas eden elektrik tellerinin oluşturduğu kıvılcımlar mahalleliyi endişelendirdi.

Ereğli ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Sarıkorkmaz Sokak'ta gece saatlerinde birbirine değen elektrik telleri kısa devre yaptı. Kıvılcımlar çıkan teller, mahallelide endişeye neden oldu. Patlama sesi de yaratan elektrik telleri için ilgili kuruma ihbarda bulunuldu. O anlar, vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

 

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