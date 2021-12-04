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Elektrik şirketi, 50 yıllık sokağı tel örgüyle kapattı

#Samsun#İlkadım#YEDAŞ

Samsun'un İlkadım ilçesinde, bölge halkının yarım asırdır evlerine ulaşım sağladığı Timurlenk Sokak'taki yol, elektrik dağıtım şirketince otopark yapılmak üzere çift yönlü olarak tel örgü çekilerek kapatıldı. Evlerine ulaşımın zorlaştığını belirten mahalleli, mağdur olduklarını savundu. YEDAŞ elektrik dağıtım şirketi ise “Tapulu mülkümüzden geçen yolu şimdiye kadar idare ettik. Fakat araçlarımızın güvenliği için otopark ihtiyacından mecburen bu kararı almak zorunda kaldık” açıklamasını yaptı.

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İlkadım'a bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde, bölge halkının 50 yıldır ulaşımını kolayca sağladığı Timurlenk Sokak'taki yol, otopark yapılmak üzere elektrik dağıtım şirketi tarafından iki yönlü tel örgü çekilerek kapatıldı. Sokağın 100 metre arayla tel örgü çekilerek kapatılmasıyla evlerine ulaşımın zorlaştığını belirten mahalleli, mağdur olduklarını söyledi.

Mahalleliden Sema Bilgin, "'Burada mülkiyet bizim' deyip 50 yıllık yolu kapattılar. Biz bu yolu kullanıyoruz. Okul var burada, çocuklar geçiyor, yaşlılar geçiyor. Yolu kullanmak için geldik ama gördük ki yolu kapatmışlar. İnsanları bu kadar mağdur etmenin gereği yoktu" diye konuştu.

Elektrik şirketi, 50 yıllık sokağı tel örgüyle kapattı

Yolun çok eski olduğunu söyleyen Ethem Tanrıverdi, "Trafo merkezinin yeri burası. TEDAŞ zamanında burada yol bırakmış. Ben bugün yetkililere burası benim parselim, diye tapu gösteriyorum ama onlar bir evrak göstermiyorlar. Burayı otopark amaçlı kapatıyorlar" dedi.

'ÇEVREDE 3 BİNE YAKIN DAİRE VAR'

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Yolun habersiz kapatıldığını söyleyen Bilal Yayla, "Kimsenin haberi yokken yolu kapatmışlar. Eşimle birlikte pazara giderken gördüm. Altından kablo geçirecekler de o yüzden kapattılar, diye düşündüm. Geri geldiğimizde yol tamamen kapanmıştı. Yol kapanınca arka taraflardan dolaştık. Kazım Karabekir Mahallesi'nin bu bölgesinde yaklaşık 3 bine yakın daire var. Aşağıda okul var, öğrenciler de bu yolu kullanıyor. Bu ilin bir valisi, milletvekili, belediye başkanı var. Mağduriyetin giderilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Elektrik şirketi, 50 yıllık sokağı tel örgüyle kapattı

Çocukluğundan beri bu yolu kullandığını belirten Enes Kaplan ise "Ben çocukluğumdan beri bu yolu kullanıyorum. Engelli arabamın akü durumundan dolayı tek kullanabileceğim yol burası. Arkadaşlarım da buradan geçiyor. Bu konuda çözüm bulunması gerekiyor" dedi.

Eve giderken yolun kapandığını fark ettiğini dile getiren Emin Alobay, "Eve doğru gidiyordum, yolun kapandığını gördüm. Bizim tek bildiğimiz yol burası. Nereden geçeceğimizi şaşırdık. Sanırım alttaki yoldan dolanmak zorunda kalacağız" diye konuştu.

YEDAŞ: TAPULU MÜLKÜMÜZ, ŞİMDİYE KADAR İDARE ETTİK

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YEDAŞ elektrik dağıtım şirketinden yapılan açıklamada ise yolun geçtiği arazinin tapulu mülkleri olduğu belirtilerek, "Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek ve saha ekibimizi güçlendirebilmek adına yeni araçlar tahsis ettik. Bakımın artması sebebiyle de depo alanımız yetmemeye başladı. Tapulu mülkümüzden geçen yolu şimdiye kadar idare ettik. Fakat araçlarımızın güvenliği için otopark ihtiyacından mecburen bu kararı almak zorunda kaldık. Yol konusunun belediye ile çözülmesi gerekiyor. Farklı alternatif çözümler için belediyemize her türlü desteğe hazırız" denildi.

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Elektrik şirketi, 50 yıllık sokağı tel örgüyle kapattı

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#Samsun#İlkadım#YEDAŞ

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