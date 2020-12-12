MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriElektrik sayacı okumak için girdi, karacayla karşılaştı
GeriGündem Elektrik sayacı okumak için girdi, karacayla karşılaştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ramiz Kaan OKTAR/AKYAZI (Sakarya),(DHA) –
Haber Giriş: 12.12.2020 - 11:35 | Son Güncelleme:

Elektrik sayacı okumak için girdi, karacayla karşılaştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Elektrik sayacı okumak için girdi, karacayla karşılaştı
Abone Olgoogle-news

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Ali Ceylan, elektrik sayacı kontrolü için girdiği evin bahçesinde karacayla karşılaştı.

Akyazı ilçesinde elektrik saatlerini kontrol eden Ali Ceylan, Güzlek Mahallesi’ndeki bir evn bahçesine girdiğinde karşısında karaca buldu. Ceylan, karacayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Karaca daha sonra ormanlık alana giderek, gözden kayboldu.

Elektrik sayacı okumak için girdi, karacayla karşılaştı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle