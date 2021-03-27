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Gündem
DHA
Haber Giriş: 27.03.2021 - 18:24 | Son Güncelleme:

Elektrik kontağından çıkan yangın evi küle çevirdi

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Elektrik kontağından çıkan yangın evi küle çevirdi

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Doğanözü köyünde, 3 katlı ahşap bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangında ev, kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Doğanözü köyünde, öğle saatlerinde İlhan Öztürk'e ait 3 katlı ahşap evde elektrik kontağından yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyerek tüm evi saran alevler, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangında ev, kullanılamaz hale geldi.

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