Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de 2 katlı bir evin 2’nci katında elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede tüm evi sardı. Yoğun dumanın yükseldiği evde bulunan eşyaların tamamı kül olurken yangına itfaiye müdahale etti. İtfaiyenin bir saatlik müdahalesinin ardından alevler kontrol altına alınırken yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangında maddi hasar meydana geldi. Yangından dolayı mahallede kısa süreli panik oluştu. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.