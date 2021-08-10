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Gündem
Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)- 
Haber Giriş: 10.08.2021 - 16:15 | Son Güncelleme:

'Elektrik kesintisi' protestosunda jandarmaya taş atmışlardı! 2 çiftçi gözaltına alındı

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'Elektrik kesintisi' protestosunda jandarmaya taş atmışlardı! 2 çiftçi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da elektrik kesintileri nedeniyle arazilerini sulayamadıkları için ekinlerinin kuruduğunu ileri süren bir grup çiftçi, traktörle yol kapattı. Yolu açmayan grupta bulunan ve kendilerini uyaran jandarmaya taş açan 2 çiftçi, gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da bir grup çiftçi, elektrik kesintileri nedeniyle arazideki ekinlerinin kuruduğunu öne sürerek, Şanlıurfa- Viranşehir yolunda eylem yaptı. Dağyanı Mahallesi yakınlarında traktörlerle yolu trafiğe kapatan 300'e yakın çiftçi, sorunlarının giderilmesini istediklerini söyledi. Sürücülerin ihbarıyla bölgeye gelen jandarma ekipleri, yolun açılması için çiftçileri uyardı.

Elektrik kesintisi protestosunda jandarmaya taş atmışlardı 2 çiftçi gözaltına alındı

Bu sırada jandarma ekipleri ile çiftçiler arasında tartışma yaşandı. Kısa süreli gerginlikte grupta bulunan 2 kişi, jandarma ekiplerine taş attı. Jandarma, taş attığını belirlediği 2 çiftçiyi gözaltına aldı. Jandarmaların ikna etmesinin ardından çiftçiler, yaklaşık 1 saat trafiğe kapattıkları yoldan traktörleriyle ayrılarak eylemlerini sonlandırdı.

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