Elektrik kesilince gıdalara dikkat

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Uzmanlara göre. kapalı bir buzdolabı yaklaşık 4 saat, tamamen dolu bir dondurucu ise yaklaşık 48 saat soğukluğunu koruyor. Uzmanlar, gıdaların bozulup bozulmadığının koku veya görüntüsüyle güvenilir şekilde anlaşılamayacağına dikkat çekerken süt, et, tavuk, deniz ürünleri ve yemek artıkları gibi bozulabilir ürünlerin oda sıcaklığında 2 saatten fazla kalması halinde atılması gerekiyor. Elektrik yeniden geldiğinde dondurucudaki ürünlerde buz kristalleri bulunuyorsa veya sıcaklık 4.4 derece ve altındaysa ürünler yeniden dondurulabiliyor.

ŞÜPHE VARSA AT

Uzmanlar, olası kesintilere karşı buzdolabı termometresi ve buz akülerinin hazır bulundurulmasını önerirken, temel tavsiyeleri ise net: Şüphe varsa tüketmek yerine atın.

Kapalı bir buzdolabı yaklaşık 4 saat soğukluğunu koruyor.