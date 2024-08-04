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Elektrik hattÄ± kazÄ±sÄ±nda bulundu, çalÄ±ÅŸmalar durduruldu... Objeler detaylÄ± incelemeye alÄ±ndÄ±

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#Tarihi Eser#KazÄ±#Batman
Elektrik hattÄ± kazÄ±sÄ±nda bulundu, Ã§alÄ±ÅŸmalar durduruldu... Objeler detaylÄ± incelemeye alÄ±ndÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: AÄŸustos 04, 2024 14:38

Batman'da elektrik hattÄ± yenileme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda tarihi objeler bulundu. Objeler incelemeye alÄ±nÄ±rken, bÃ¶lgede kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± durduruldu.

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Huzur Mahallesi'nde Ä°luh Ä°tfaiye Åžubesi ile demir yolu arasÄ±ndaki alanda, 10 gÃ¼n Ã¶nce enerji ÅŸirketi tarafÄ±ndan elektrik hatlarÄ±nÄ±n yenilenmesi iÃ§in kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±. Ã‡alÄ±ÅŸmalar sÄ±rasÄ±nda tarihi Ã¶nemi olabileceÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len bazÄ± objeler bulundu.

Elektrik hattÄ± kazÄ±sÄ±nda bulundu, Ã§alÄ±ÅŸmalar durduruldu... Objeler detaylÄ± incelemeye alÄ±ndÄ±

Bulunan objeler, Batman MÃ¼ze MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne teslim edildi. Ä°lk incelemede objelerin, Ä°luh Mahallesi'nde daha Ã¶nce tespit edilen ve kentsel yapÄ±larÄ±n altÄ±nda kalan Ä°luh HÃ¶yÃ¼k'te bulunan kalÄ±ntÄ±larla benzerlik gÃ¶sterdiÄŸi, bazÄ±larÄ±nÄ±n da neolitik dÃ¶neme ait olabileceÄŸi tespit edildi.

Elektrik hattÄ± kazÄ±sÄ±nda bulundu, Ã§alÄ±ÅŸmalar durduruldu... Objeler detaylÄ± incelemeye alÄ±ndÄ±

Haberin DevamÄ±

BÃ¶lgede kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± durdurulurken, bulunan objelerin detaylÄ± incelemeye alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.Â

Elektrik hattÄ± kazÄ±sÄ±nda bulundu, Ã§alÄ±ÅŸmalar durduruldu... Objeler detaylÄ± incelemeye alÄ±ndÄ±

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#Tarihi Eser#KazÄ±#Batman

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