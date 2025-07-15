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Elektrik hattı için yapılmıştı: Motosiklet sürücüsü üzerinden geçerken hastanelik oldu

Güncelleme Tarihi:

#Isparta#Trafik Kazası#Elektrik Hattı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2025 14:05

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, motosiklet sürücüsü belediyenin araç yolundan geçirdiği elektrik kablosunu korumak amacıyla yaptığı kasise çarpınca dengesini kaybederek yola savruldu. Yaklaşık 2 metre sürüklenerek ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Ulvikale Mahallesi 103. Sağlık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Y. idaresindeki 32 AEE 260 plakalı motosiklet, seyir halindeyken Şarkikaraağaç belediyesi ekiplerinin, araç yolundan geçirilen elektrik kablosunu korumak amacıyla yaptığı kasise çarptı.

Elektrik hattı için yapılmıştı: Motosiklet sürücüsü üzerinden geçerken hastanelik oldu

Kasis nedeniyle dengesini kaybeden sürücü, motosikletiyle birlikte yaklaşık 2 metre savrularak yere düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hüseyin Y., ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Elektrik hattı için yapılmıştı: Motosiklet sürücüsü üzerinden geçerken hastanelik oldu

KAZA ANI KAMERALARA ANBEAN YANSIDI

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hızla gelen motosikletin, kasisi geçmesinin hemen ardından kontrolden çıkarak devrildiği ve sürücünün motosiklet ile birlikte metrelerce sürüklendiği görülüyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elektrik hattı için yapılmıştı: Motosiklet sürücüsü üzerinden geçerken hastanelik oldu

Elektrik hattı için yapılmıştı: Motosiklet sürücüsü üzerinden geçerken hastanelik oldu

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#Isparta#Trafik Kazası#Elektrik Hattı

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