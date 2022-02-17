Elektrik faturasına yeni ayar

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YOKLUĞUNU TARTIŞMIYORUZ

“Son dönemde en çok konuşulan, en çok istismar edilen hususlardan biri enerji fiyatlarıdır. Türkiye bugün enerjide elektriklerin yokluğunu değil sadece fiyatını tartışabiliyorsa, bunu geçtiğimiz 20 yılda 32 bin megavattan 100 bin megavat seviyesine çıkardığımız kurulu enerji gücüne borçludur. Toplam elektrik üretimimizi 4 kat artırdık. Son dönemde enerji fiyatları elbette tüm dünyada yükselmiştir hem de oldukça yükselmiştir. Ama bu, sadece bize mahsus değildir. Küresel düzeyde doğalgaz fiyatları 10 kat, kömür fiyatları 5 kat, petrol fiyatları 3 kat artmıştır.

AVRUPA’DA ÜÇÜNCÜ ÜLKE

Konutlarda aylık 200 kilovat tüketim üzerinden bakıldığında, Türkiye Avrupa’daki 34 ülke arasında vatandaşlarına en uygun fiyatla elektrik hizmeti sunan üçüncü ülke durumundadır. Ülkemizdeki elektriğin 200 kilovata denk gelen tutarı 18 avro iken, bu rakam Norveç’te 35 avro, Fransa’da 45 avro, Hollanda’da 60 avro, Belçika’da 92 avro, Almanya’da 100 avrodur. Aynı miktardaki tüketim bedelini asgari ücretle mukayese ettiğimizde, ülkemizde yüzde 5.5’lik, Almanya’da yüzde 6.2’lik, Bulgaristan’da yüzde 7.5’lik, Çekya’da yüzde 10’luk, Romanya’da yüzde 15’lik oranlarla karşılaşıyoruz.

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YÜZDE 64’Ü DÜŞÜK TARİFEDEN

Geçtiğimiz Kabine toplantısında 150 kilovat olan en düşük tarife dilimini 210 kilovata yükseltmek suretiyle nispi bir rahatlama sağlamıştık. Yapılan analizler, ocak ayı itibariyle tüketicilerin yüzde 64’ünün düşük tarifeden faydalandığını göstermektedir. Bugünkü toplantımızda vatandaşlarımızı daha da rahatlatacak yeni adımların kararını aldık.

- Öncelikle 210 kilovatsaate kadarki düşük tarife ve 210 kilovatsaatin üzerindeki yüksek tarife rakamları, ilgili kurumlarımızca vatandaşlarımız lehine yeniden değerlendirecektir.

- Ticari işletmeler için de küçük esnaf ve sanatkârı koruyan kademelendirme yapılacaktır.

- Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği de ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecektir. Böylece dernekler, vakıflar, cemevleri dahil ticarethane statüsünden fatura ödeyen kuruluşların elektrik bedeli düşecektir.

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DOĞALGAZ DESTEĞİ

- Sözünü verdiğimiz doğalgaz tüketim desteğiyle ilgili hazırlıklar da tamamlandı. 4 milyon hane için yılda iki defada ödenmek üzere 450 ile 1150 lira arasında doğalgaz desteği sağlayacağız.

- Kronik hastaların ve yaşam destek cihazına bağlı olarak hayatını sürdüren kişilerin bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacaktır. Bu destek için başvurular 81 ilimizin tamamında cuma günü başlayacaktır.

- Elektrik desteğinde de 2.1 milyon hane olan kapsamı 4 milyon haneye çıkartıyoruz.

15 MİLYARLIK SOSYAL PAKET

- Sosyal güvenlik şemsiyemizin kapsama alanını ve etkisini genişletecek 15 milyar liralık yeni sosyal destek paketi hazırlığını başlatıyoruz.

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- Güneş ve rüzgar enerjisi yatırımcılarına, KDV istisnası ve gümrük vergisine ilave olarak yüzde 30 oranında vergi indirimi, 6 yıl boyunca sigorta pirim işveren hissesi desteği sağlamış oluyoruz.”

DÜNYADA SÖZ SAHİBİ BİR ÜLKEYİZ

Erdoğan “Dünyanın en büyük 10 ekonomisi olma yolunda son dönemece giren bir Türkiye’de yaşıyoruz” diyerek şöyle konuştu:

“Bugün artık, vatandaşlarının can güvenliğinden emin olduğu, hukuk devleti ilkesine bağlı, temel haklarını kullanan özgür bireylerin Türkiye’si var. Bugün artık, siyasi, askeri, diplomatik ve ekonomik olarak bölgesinde ve dünyada söz sahibi, bayrağı ve pasaportu itibarlı, vatandaşlarının başı dik bir Türkiye var. Bugün artık, her alanda kendisiyle birlikte tüm dostlarının ve kardeşlerinin güvenliğinin, huzurunun, refahının teminatı haline gelen bir Türkiye var.”

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FİRMALARA: AYNI GEMİDEYİZ

Gıda ürünlerinde KDV’yi yüzde 8’den yüzde 1’e düşüren karara ilişkin firmalara indirim çağrısını tekrarlayan Erdoğan şöyle devam etti:

“İş dünyamızdan, gıda başta olmak üzere tüm ürünlerde, yüzde 7 KDV ve yüzde 7 kendi fedakârlıkları şeklinde en az yüzde 14’lük bir indirim beklediğimizi söyledik. Bakanlıklarımız, KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını yakından takip edecek. Hepimiz aynı gemide olduğumuza, ülkenin kazancından hep birlikte istifade ettiğimize göre, külfetine de beraberce katlanacak, yükü beraberce omuzlayacağız.

ALTIN ÇAĞRISI

Yine bu toplantıda, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması konusundaki yol haritamız da kamuoyuyla paylaşılmıştır. Kuyumcuların, bankaların ve altın rafinerisinin içinde yer aldığı bu imkândan yararlanmaya tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz.”

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ÖĞRENCİLERE VE ÇİFTÇİLERE MÜJDE

Tarım Kredi Kooperatiflerinde gübre fiyatlarında yüzde 30’luk indirim müjdesi veren Erdoğan “Yarından itibaren karma hayvan yemi, yüzde 12 indirimle satılmaya başlanacaktır. Pancar üreticilerimizin mart ayında alacakları pancar bedellerinin ödemesini cuma günü hesaplarına yatırıyoruz. Ayrıca 2021 yılı pancar alım fiyatının üzerine, ton başına 15 lira prim desteği ödüyoruz” dedi. Erdoğan yurtlarda kalan öğrenciler için de “Beslenme yardımını aylık 570 liradan, yaklaşık üçte birlik artışla 750 liraya yükseltiyoruz” müjdesi verdi.

KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER’E GEÇMİŞ OLSUN TEŞEKKÜRÜ

Erdoğan geçirdiği koronavirüs nedeniyle dualarıyla, iyi dilekleriyle yanında olan herkese teşekkürlerini sunarken şöyle dedi:

“Bizzat arayarak veya çeşitli mecralardan mesaj yayınlayarak geçmiş olsun temennilerini ileten; TBMM Başkanı Sayın Mustafa Şentop ile MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’e, diğer tüm siyasi parti genel başkanlarına, yöneticilerine, milletvekillerine, iş insanlarına, sivil toplum kuruluşu temsilcilerine teşekkür ediyorum.”