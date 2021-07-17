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Gündem
Taylan ERGÜN/DHA
Haber Giriş: 17.07.2021 - 03:47 | Son Güncelleme:

Elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya döndü

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Elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya döndü

Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce yol kenarındaki çöp konteynerine, ardından da elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada hurda yığınına dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralı 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sevban Mehmet Caddesi üzerinde seyir halindeki 38 YY 614 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce çöp konteynerine, ardından da elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde bulunan 3 kişiden 2'si çeşitli yerlerinden yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, daha sonra yaralı 2 kişiyi ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralı 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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