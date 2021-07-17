Elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya döndü

Sevban Mehmet Caddesi üzerinde seyir halindeki 38 YY 614 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce çöp konteynerine, ardından da elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde bulunan 3 kişiden 2'si çeşitli yerlerinden yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, daha sonra yaralı 2 kişiyi ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralı 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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