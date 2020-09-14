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MARDİN (AA)
Haber Giriş: 14.09.2020 - 15:13 | Son Güncelleme:

Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

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Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
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Mardin'in Derik ilçesinde çıktığı elektrik direğinden inemeyen kedi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Derik'in Göktaş Mahallesi'nde elektrik direğine çıkan kedi inemeyince durum çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiyeye bildirildi.

Olay yerine sevk edilen ekip merdiven yardımıyla kediyi kurtardı.

Kedinin kurtarılma anı cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.

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