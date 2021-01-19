MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriElektrik çarpmasında hayatını kaybeden işçi morgda canlandı!
GeriGündem Elektrik çarpmasında hayatını kaybeden işçi morgda canlandı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
İHA
Haber Giriş: 19.01.2021 - 19:53 | Son Güncelleme:

Elektrik çarpmasında hayatını kaybeden işçi morgda canlandı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Elektrik çarpmasında hayatını kaybeden işçi morgda canlandı!
Abone Olgoogle-news

Kastamonu'da akıllara durgunluk veren olay yaşandı. Elektrik çarpması sonucu hayatını kaybeden işçi, morgda yeniden canlandı. Yaşamsal fonksiyonlarının normale dönmesi için seferber olan sağlık ekipleri, tüm müdahalelere rağmen kazazedenin kurtarılamadığı bilgisini verdi.

Edinilen bilgiye göre; Tosya Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrikanın elektrik tesisatını yapan 2 işçi elektrik akımına kapıldı.

Akıma kapılarak ağır yaralanan iki işçi, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak Tosya Devlet Hastanesi’ne kaldırılan işçilerden Ali Acar hayatını kaybetti.

Ölen işçi Acar morga götürülürken, tekrar hayata döndü. Bunun üzerine tekrar müdahale edilmek üzere acil servise kaldırılan Acar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen bir süre sonra ikinci kez hayatını kaybetti. Diğer ağır yaralı Hasan K. ise aynı hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle