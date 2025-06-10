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Elektrik çarpması kalbi durdurur mu? Uzmanlar uyardı: İlk 5 dakika çok kritik

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#Elektrik Çarpması#Kalp Durması#Elektrik Akımı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2025 11:13

Evinde elektrik akımına kapılması nedeniyle Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybetmesi akıllara birçok soruyu getirdi. Elektrik akımına maruz kalan bir kişiye nasıl müdahale edilmeli? Elektrik akımı kalbi durdurur mu?  Acil Tıp Uzmanı Dr. Erkan Temizkan, elektrik çarpan bir kişiye müdahalede ilk önce elektrik akımının kesilmesi gerektiğini belirterek “Elektrik akımı kalp hizasında geçtiyse ilk 5 dakika çok kritik” dedi.

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 Evinin havuzundaki arızayı tamir etmeye çalışırken elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetmesi tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Zeyrek’in hayatını kaybetmesi, elektrik akımı ile karşı karşıya kalındığında neler yapılması gerektiği sorusunu akıllara getirdi. Peki elektrik akımına kapılan bir kişiye ilk müdahale nasıl olmalı, elektik akımı kalbi nasıl etkiler? CNN TÜRK muhabiri Emrah Çakmak'a konuşan Acil Tıp Uzmanı Dr. Erkan Temizkan, elektrik çarpmalarının en sık rastlanan ev kazalarından biri olduğuna dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

“MÜDAHALE EDERKEN ELEKTRİĞE MARUZ KALMAYIN”

“Elektrik çarpmış bir kişiye müdahale edecek kişinin önce kendi can güvenliğini sağlaması gerekir” diyen Temizkan, elektrik akımının mutlaka önceden kesilmesi gerektiğini kaydederek şunları söyledi: “Aksi takdirde müdahale edilen kişi çarpılan kişi gibi elektrik akımına maruz kalabilir.”

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Elektrik çarpması kalbi durdurur mu Uzmanlar uyardı: İlk 5 dakika çok kritik

"İLK 5 DAKİKA ÇOK ÖNEMLİ"

Temizkan, en çok korkulan durumun elektrik akımının kalp hizasından geçmesi olduğunu söyleyerek “Kalbin normal bir ritmi vardır ve elektrik akımı kalp ritmini bozar. Ardından kalp durmaya başlar, kalp normal atmaz ve beyin ölümü gerçekleşir. Bu yüzden 5 dakika içerisinde müdahale edilmesi gerekir. Bu sırada hızlıca kalp masajı yapılması gerekir. Kalp masajı ilk başta iyi yapılsa bile şok tedavisi ile kurtulma şansı yüzde 60’ın altındadır ve bu oran her dakikada yüzde 7 azalır. İlk 5 dakika içinde müdahale yapılmazsa ölüm gerçekleşir. Ölümcül aritmetiğe girdiğinde hayatta kalma şansı oldukça azalıyor.” dedi. 

Elektrik çarpması kalbi durdurur mu Uzmanlar uyardı: İlk 5 dakika çok kritik

ELEKTRİK ÇARPMASINDA 3 KRİTİK FAKTÖR

Elektrik çarpmalarında 3 faktöre dikkat çeken Temizkan, “Elektrik akımına maruz kalma süresi, şiddeti ve akımın geçtiği yer. Elektrik akımı 220 volttur. Elektrik akımı eğer kalp hizasından geçmiyorsa uzun vadede tedavi edilebilir.” ifadelerini kullandı. 

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#Elektrik Çarpması#Kalp Durması#Elektrik Akımı

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