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Gündem
Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)
Haber Giriş: 02.02.2021 - 09:18 | Son Güncelleme:

Elektrik arızasını gidermek için paletli araçlarla karlı tepeleri aşıyorlar

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Elektrik arızasını gidermek için paletli araçlarla karlı tepeleri aşıyorlar
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VAN'ın Erciş ilçesine bağlı Yankıtepe Mahallesi'nde, hasar gören enerji hatlarını onarmak için paletli araç ve kar motorları ile karlı tepeleri aşan Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) ekipleri, arızaya giderip, mahallelinin enerji kullanımını sağladı.

Elektrik arızasını gidermek için paletli araçlarla karlı tepeleri aşıyorlar
VEDAŞ ekipleri, Erciş'te yoğun kar yağışı nedeniyle hasar oluşan enerji nakil hatlarını onarmak için hem olumsuz hava hem de zorlu doğa koşullarıyla mücadele ediyor. Ekipler, kent merkezine 25 kilometre uzaktaki Yankıtepe Mahallesi'nde kar ve tipi nedeniyle hasar gören elektrik direkleri ile yüksek gerilim hattını onarmak için yoğun çaba harcadı. Yolların tamamen kapandığı ve araçların giremediği bölgede kilometrelerce yürüyüp, karlı tepelere tırmanan ekipler, zorlu yolculuğun ardından arızayı gidererek, mahalleye enerji verilmesini sağladı.

Erciş VEDAŞ İşletme Müdürlüğü Arıza Personeli Muhammet Tren, elektrik tellerinin, yaklaşık 1 metre silindir halinde kar blokları oluşturduğunu söyledi. Yoğun kar yağışı olması nedeniyle mahalle ve mezra yollarının da kapandığını belirten Tren, "İşletmemize ait kar küreme, paletli araç ve kar motorları ile yolları kapanan Yankıtepe Mahallesi'ne zor şartlarda ulaştık. Karların devirdiği direkleri tekrardan kaldırarak yerlerine diktik. Elektrik tellerinde kalın bloklar halinde kar kitleleri oluştu. Ağrılık olunca teller koptu. Bu kopan telleri ekip arkadaşlarımla beraber onardık. Elektrik kesintisi olan veya arıza olan mahallelerde mağdur olan vatandaşlarımız 186’yı arayarak arıza kaydı oluşturuyor. Bize ulaşan bütün arıza veya benzeri durumlarda bütün ekip arkadaşlarımla hemen o bölgeye gidip arızayı onarıyoruz" diye konuştu. 

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