Elektrik arızasına diye gittiler! Leyleği ısıtmaya çalıştılar...

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Ümitalan mevkisinde, sabah saatlerinde elektrik arızası ihbarına giden UEDAŞ (Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.) ekipleri, dönüş yolunda soğuktan etkilenen bir leyleğe rastladı. Leyleği sepetli araca alan ekipler, vücudunda herhangi bir yarası olup olmadığını kontrol ettikten sonra bir süre montlarıyla ısıtmaya çalıştı. Leylek, yeniden doğaya salındı.

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