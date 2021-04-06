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Gündem
Gürkan DURAL/ BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 06.04.2021 - 13:24 | Son Güncelleme:

Elektrik arızasına diye gittiler! Leyleği ısıtmaya çalıştılar...

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Elektrik arızasına diye gittiler! Leyleği ısıtmaya çalıştılar...

Bursa'da elektrik arızasına giden ekipler, hava sıcaklığın düşmesiyle soğuktan etkilenen leyleği montlarıyla ısıtmaya çalıştı. Ekipler daha sonra leyleği doğaya bıraktı.

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Ümitalan mevkisinde, sabah saatlerinde elektrik arızası ihbarına giden UEDAŞ (Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.) ekipleri, dönüş yolunda soğuktan etkilenen bir leyleğe rastladı. Leyleği sepetli araca alan ekipler, vücudunda herhangi bir yarası olup olmadığını kontrol ettikten sonra bir süre montlarıyla ısıtmaya çalıştı. Leylek, yeniden doğaya salındı.

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