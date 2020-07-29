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İPSALA (Edirne), (DHA)
Haber Giriş: 29.07.2020 - 10:41,Son Güncelleme:

Elektrik arızası için çıktığı direkte akıma kapılıp öldü

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Elektrik arızası için çıktığı direkte akıma kapılıp öldü
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EDİRNE’nin İpsala ilçesinde elektrik arızası için çıktığı direkte akıma kapılan işçi Vural Aydoğan (36), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kumdere köyünde meydana geldi. Çim üretim tesisinde elektrik işlerine bakan evli ve 1 çocuk babası Vural Aydoğan, elektrik arızasını gidermek için direğe çıktı. Ancak bu sırada akıma kapılan Aydoğan, ağır yaralandı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla İpsala Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Vural Aydoğan, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Aydoğan'ın cenazesi otopsi için hastane morguna konuldu. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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