Elektrik akımına kapılan Zeyrek yoğun bakımda: Duran kalbi 70 dakika sonra çalıştı

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, önceki gün Keçiliköy Mahallesi’ndeki evinin yer aldığı sitede havuzun makine dairesindeki arızaya müdahale ettiği sırada elektrik akımına kapıldı. Saat 23.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, kalbi duran Zeyrek’e kalp masajı uygulamaya başladı. Ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne sevk edilen Zeyrek’e burada da yaklaşık 35 dakika boyunca kalp masajına devam edildi. Zeyrek’in kalbi, olaydan yaklaşık 70 dakika sonra yeniden çalıştırıldı. Olayı haber alan partililer ve Ferdi Zeyrek’in yakınları hastaneye akın etti. Yoğun bakımda tedavisi süren Başkan Zeyrek’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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SÜREKLİ KALP MASAJI YAPILDI

Başkan Zeyrek’in sağlık durumuna ilişkin Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu’nun açıklamasına göre dakika dakika şunlar yaşandı: “Olay sonrası doktor ve ekibi tarafından yapılan müdahale sonucunda, yaklaşık 20-25 dakika temel yaşam desteği uygulanarak hastanemize getirildi. Hastanemize geldiğimiz andan itibaren dakikalar içinde kalp canlandırma işlemlerine devam ettik. Hastamızın kalp durması oldukça dirençliydi ancak ısrarlı ve düzenli müdahalelerimiz sonucunda 50’nci dakikada anlamlı bir yanıt aldık. Bu yanıt, vücutta tansiyonu oluşturabilecek kaliteli bir atım şeklindeydi ve bu durum bizleri memnun etti.

ECMO’YA BAĞLANDI

Hastamızı vakit kaybetmeden yoğun bakıma aldık. Yoğun bakım sürecinde kalp tansiyonunu desteklemek amacıyla ilaç tedavisi devam etti, ayrıca solunum cihazına bağlandı. Ancak ilerleyen süreçte, tansiyon ve oksijen seviyelerinde bozulmalar meydana gelmesi nedeniyle daha ileri bir tedavi yöntemi uygulamaya karar verdik. Bu yöntem, vücut dışı membran oksijenasyonu (ECMO) olarak adlandırılan ve kanın vücut dışında oksijenlenip tekrar dolaşıma verilmesini sağlayan bir yöntemdi.

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OLUMLU CEVAP VERDİ

Bu karar, yoğun bakım uzmanları, anestezi uzmanları, kardiyologlar ve acil hekimleri tarafından ortaklaşa verildi. ECMO için gerekli malzemeler İzmir Şehir Hastanesi’nden temin edildi ve gece yarısından sonra, sabah 05.30 civarında uygulamaya başlandı. Hastamız ECMO tedavisine olumlu yanıt verdi; oksijenlenme düzeldi ve tansiyon basıncı sağlandı.

BÖBREKLERİ HASAR ALDI

Ancak hastamızın geçirdiği hipoksi ve canlandırma süreci nedeniyle bazı organlarda hasarlar oluştu. Bunlardan biri de böbrek fonksiyonlarının yetersiz kalmasıydı. Bu nedenle yoğun bakımda uygulanabilen diyaliz benzeri replasman tedavisi başlatıldı. Edindiğimiz bilgilere göre, hastamızın idrak fonksiyonlarında da iyileşme gözlemlenmektedir. Şu an itibarıyla Başkanımızın tüm tedavileri, yoğun bakım süreci planlandığı ve gerektiği şekilde devam etmektedir. Herhangi bir değişiklik veya yeni bir bilgilendirme olursa sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.”

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CHP LİDERİ ÖZEL: DUALAR ONUNLA

Kurban Bayramı’nda memleketi Manisa’da olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yaşanan olayın ardından hastaneye gitti. Doktorlardan bilgi alan Özel, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Tüm sağlık emekçilerine teşekkür ediyoruz. 112 Acil Servisimize ve Manisa’daki tüm kamu görevlilerine, Sayın Valimizin şahsında teşekkür ediyoruz. Olay gerçekleştiği andan itibaren Manisa’da herkes yüreği ağzında, gözü uykusuz Ferdi Başkanın sağlık durumunu takip ediyor. Sevmeyenin olmadığı, oy vermeyenin bile üzüntü beyan ettiği, herkesle barışık, özellikle de yoksullardan, toplumun bütün kırılgan kesimlerinden bugüne kadar çok dua almış Manisa’nın bir evladı. Emin olun, bence yaşamakta olduğumuz mucizenin en önemli sebebi de o. 70 dakika kalp masajı ve hiç cevap vermeyen bir kalbin 70 dakika sonra çalışmaya başlaması gerçekten bir mucize.

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UMUDUMUZU KORUYORUZ

Ne oluyorsa vatandaşlarımızın, Ferdi Başkanın dokunduğu yoksulların, çocukların, garibanların duasıyla oluyor. O yüzden dualarını kimse eksik etmesin. Yapılması gereken her şeyin yapıldığını ve en iyi şartların sağlandığını biliyoruz. Bu, elbette ‘Her şey yoluna girdi, bundan sonra çok iyi olacak’ demek değil. Orada ihtiyatlı konuşmak ve bir umudu muhafaza ederek beklemek durumundayız.

İYİ HABERLER GELİYOR

Ama her gelen haber bir öncekinden daha iyi geliyor. Biz de Ferdi Başkanı tanıyoruz. Çocukluğundan beri bütün Manisa’nın tanıdığı arkadaşımız çok dirençlidir, çok inançlıdır, çok kararlıdır, kolay kolay bir işin peşini bırakmaz. İlk kez böyle bir tablo yaşıyoruz ama Ferdi’nin tedaviye verdiği reaksiyon, doktorlarımızın verdiği bilgiler bizim normal hayatta yaşadığımız Ferdi’nin reaksiyon biçimleriyle uyumlu. O yüzden iyi olacak.”

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ERDOĞAN’DAN ÖZGÜR ÖZEL’E GEÇMİŞ OLSUN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i telefonla aradı. Erdoğan, önceki gece evinde elektrik akımına kapılmasının ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan Ferdi Zeyrek için Özel’e, geçmiş olsun dileklerini iletti.