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Elektrik akımına kapılan teknisyen hayatını kaybetti

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#Balıkesir#Teknisyen#Elektrik Akımı
Elektrik akımına kapılan teknisyen hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 10:59

Balıkesir'de, elektrik akımına kapılan elektrik teknisyeni Oktay Solar (30), hayatını kaybetti.

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Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Havran ilçesi Ebubekir Mahallesi'nde meydana geldi. Arızaya müdahaleye gittiği ileri sürülen Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) Edremit İşletmesi'nde görevli elektrik teknisyeni Oktay Solar, elektrik akımına kapıldı. Havran Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Solar, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Evli ve 1 çocuk babası olan Oktay Solar'ın ölümüyle ailesi, iş arkadaşları ve sevenleri yasa boğuldu. Polis, Solar'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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#Balıkesir#Teknisyen#Elektrik Akımı

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