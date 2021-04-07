Elektrik akımına kapılan küçük Furkan, yardım bekliyor

Merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi’nde 7 Şubat günü arkadaşının evlerinin damında oyun oynayan Furkan Dal’ın uçurtması, mahalle arasından geçen yüksek gerilim hattına takıldı. Uçurtmayı almak için kendi evlerinin damına çıkan Dal, yerde bulduğu alüminyum demiri tellere uzatınca elektrik akımına kapıldı. Arkadaşının yardım çağrıları üzerine Dal’ın kuzeni, ayağıyla tekme atarak akımdan kurtardı. Yere yığılan Dal, çağrılan ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Dal’ın 2 kolu dirsek altından, 1 bacağı ise diz üstünden kesildi. Tedavinin ardından protez kol ve bacak arayışına giren aile, 1 milyon 60 bin TL masrafla karşılaştı.



‘ELLERİME KAVUŞMAK İSTİYORUM’



Furkan Dl, daha önce de uçurtmasının tellere takıldığını, ancak ilk kez böyle bir şey yaptığını anlattı. Tek istediğinin yürümek olduğunu kaydeden Dal, "Arkadaşlarımla beraber yürümek istiyorum. Ellerime kavuşmak istiyorum. Devletimizden yardım istiyorum. Yardım gelene kadar bekleyeceğim" dedi.



'BABASINI DA TRAFİK KAZASINDA KAYBETMİŞ'



Furkan'ın ev kadını annesi Züleya Dal (50), eşi Velit Dal'ı 2009 yılında trafik kazasında kaybettiğini ve 7 çocuğuyla akrabaları sayesinde geçindiklerini belirterek, protezlerin karşılanması için devlet büyüklerinden ve hayırseverlerden yardım istedi. Oğlunun ellerine ve bacağına kavuşmasını istediğini söyleyen Dal, ‘’Bizim gücümüz protezleri almaya yetmiyor" diye konuştu.









'YARDIM BEKLİYORUZ'



Furkan Dal’ın amcası Alaaddin Dal (48) ise hayırseverlere seslenerek, "Furkan 14 yaşında bir çocuk. Protezlerin maliyeti 1 milyon 60 bin lira tutuyor. Umudumuz devletimize ve hayırseverlerin yapacağı yardıma bağlı. Protez alacak durumumuz yok. Devletimizden ve hayırseverlerden bu çocuğu hayata kazandırmak için yardım bekliyoruz’’ ifadelerini kullandı.

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