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Elektrik akımına kapılan köpekten acı haber... Sahibi gözyaşlarını tutamadı

#Elektrik#Beşiktaş#Köpek

Beşiktaş'ta elektrik akımına kapıldığı iddia edilen köpek öldü. Köpeğin sahipleri olay yerinde uzun süre ağladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, elektrik kaçağının olduğu yer tamir edildi. Mahalle sakini Recep Uyanık "Arkadaş köpeğini gezdirmeye çıkartmış. Buraya gelince köpeğin ayakları çıplak olduğu için elektrik kaçağı olduğundan dolayı elektrik çarpmış. Köpek titremeye başlayınca sahibi köpek şaka yapıyor zannetmiş ama aslında köpek elektriğe çarpılmış ölüyormuş" dedi.

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Ortaköy'de geçen pazartesi öğle saatlerinde sabah yürüyüşüne çıkan bir kişi, eve doğru ilerlediği sırada, iddialara göre köpeği yerdeki açık olan elektrik kablolarına temas etti. Bir anda titremeye başlayan köpeğe ne olduğunu anlamayan sahibi, yardım etmeye çalıştı. Yerdeki kabloları görünce elektrik akımına kapıldığını fark etti. Çevredekiler, köpeğin sahibini 'elektrik çarpabileceğini' söyleyerek uzaklaştırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Tüm uyarılara rağmen sahibi köpeğin yanından ayrılmadı. Elektrik akımına kapılan köpek bir süre sonra hayatını kaybetti.

UZUN SÜRE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Hayatını kaybeden köpeği kucaklayan sahibi ve eşi olay yerinde uzun süre feryat ederek ağladı. Daha sonra sahipleri, ölen köpeklerini alarak olay yerinden uzaklaştı. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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"KÖPEĞİN AYAĞI ÇIPLAK OLDUĞU İÇİN ELEKTRİK ÇARPMIŞ"

Mahalle sakini Recep Uyanık "Arkadaş köpeğini gezdirmeye çıkartmış. Buraya gelince köpeğin ayakları çıplak olduğu için elektrik kaçağı olduğundan dolayı elektrik çarpmış. Köpek titremeye başlayınca sahibi köpek şaka yapıyor zannetmiş ama aslında köpek elektriğe çarpılmış ölüyormuş. Adam sonradan farkına varıyor. Bağırmaya başlıyor adam sonra hanımı geliyor. Orada elektrik kaçağı daha önceki senelerde de oldu. Yapıldı, bu sene gene oldu. Aynı yerden bende geçtim, işe gidiyordum. Benim gibi kaç tane kişi oradan geçerek işe gidiyor" diye konuştu.

Elektrik akımına kapılan köpekten acı haber... Sahibi gözyaşlarını tutamadı

"BU ÇAPMAYA BİZ DE MARUZ KALABİLİRDİK"

Ergün Arslan ise "Geçtiğimiz günlerde burada münferit bir olay oldu. Aslında dikkate alınması gereken bir konu. Neden derseniz, orda biz de olabilirdik. Bu elektrik çarpmasına bizde maruz kalabilirdik. Yetkililerin böyle şeyleri daha dikkatli daha itina ile iş yapmaları gerekiyor. Burada çalışma var ama bu yol çalışması gibi bir çalışma yapılıyor şu anda. Orada hala yüzeyden geçen kablolar var. O kabloların belirli bir derinlikte olması lazım. Yarın öbür gün yine buna bezer bir konu ile karşılaşabiliriz. Arkadaşımızın çok değer verdiği bir köpekti. Küçüklüğünden beri büyüttü onu. Onun bir çocuğu, evladı gibiydi. Çok üzgünüz" dedi.

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Elektrik akımına kapılan köpekten acı haber... Sahibi gözyaşlarını tutamadı

 

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#Elektrik#Beşiktaş#Köpek

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