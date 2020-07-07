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AA
Haber Giriş: 07.07.2020 - 23:50,Son Güncelleme:

Elektrik akımına kapılan işçiden acı haber

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Elektrik akımına kapılan işçiden acı haber
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Kahramanmaraş'tatermik sat Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nde elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Afşin-Elbistan A termik Santralinde kazan bakım görevlisi olarak görev yapan Taylan Sünbül (36), bakım yaptığı sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Kurum ambulansı ile Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan Sünbül, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Elektrik akımına kapılan işçiden acı haber

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