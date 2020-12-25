MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriElektrik akımına kapılan iki kardeş yaralandı
GeriGündem Elektrik akımına kapılan iki kardeş yaralandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 25.12.2020 - 18:48 | Son Güncelleme:

Elektrik akımına kapılan iki kardeş yaralandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Elektrik akımına kapılan iki kardeş yaralandı
Abone Olgoogle-news

Konya’nın Seydişehir ilçesinde, elektrik hattı direği montajı yapan Mehmet Algül ve kardeşi Mustafa Algün, akıma kapılıp, yaralandı. İki kardeş, hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğleden sonra Stat Mahallesi Marangozcular Sitesi yolunda meydana geldi. Mehmet Algül ve Mustafa Algül, vinçle elektrik hattı direği montajını yaptığı sırada akıma kapılıp yaralandı. El ve ayak parmaklarında yanıklar oluşan iki kardeş ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından önce Seydişehir Devlet Hastanesine ardından Konya’ya sevk edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle