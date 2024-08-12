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Elektrik akımına kapılan genç adam hayatını kaybetti

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#Elektrik Akımı#Manisa#Manisa Haberleri
Elektrik akımına kapılan genç adam hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2024 11:02

Manisa'nın Selendi ilçesinde elektrik akımına kapılan 3 çocuk babası Mehmet Kakız (32), hayatını kaybetti.

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Olay, dün saat 22.00 sıralarında Selendi'nin kırsal Mollaahmetler Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Kakız, elektrik direğinden evine gelen elektrik hattı kablolarını düzeltmek isterken akıma kapıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Elektrik akımına kapılan genç adam hayatını kaybetti

Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 çocuk babası Mehmet Kakız, kurtarılamadı. Kakız'ın hastaneye gelen yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Mehmet Kakız'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. 

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Elektrik akımına kapılan genç adam hayatını kaybetti

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#Elektrik Akımı#Manisa#Manisa Haberleri

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