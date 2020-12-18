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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
Haber Giriş: 18.12.2020 - 14:32 | Son Güncelleme:

Elektrik akımına kapılan demir doğrama ustası öldü

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Elektrik akımına kapılan demir doğrama ustası öldü
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KAHRAMANMARAŞ'ta çatı yapımında çalışırken akıma kapılan demir doğrama ustası Ali Denizdurduran (40), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde, Kazma Bağları'nın Karasevmez mevkisinde meydana geldi. Bir evin çatısında çalışan Ali Denizdurduran’ın, elindeki demir profil yüksek gerilim hattına temas edince akıma kapıldı. Denizdurduran'ın çığlıklarını duyanlar, polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Denizdurduran'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ali Denizdurduran'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

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