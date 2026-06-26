Elektrik akımına kapılan iki çocuk hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Akçakale'deki olay, sabah saatlerinde, Ekinyazı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Zehra Bakadur, evlerinin bahçesinde bulunan su pompasındaki elektrik kaçağına temas edip, akıma kapıldı. Ailesinin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Bakadur, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Akçakale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil Servis’te tedaviye alınan Zehra Bakadur, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bakadur’un cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

AYNI İLDE BİR ACI DAHA YAŞANMIŞTI

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde evlerinin damında güvercin uçururken akıma kapılıp düşen Bayram Efe Karapınar (14), hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Bu olay ise dün öğle saatlerinde Yaslıca Mahallesi’nde meydana geldi. Evlerinin damına çıkan Bayram Efe Karapınar, güvercin uçurduğu sırada elindeki metal çubuğun elektrik hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Bu sırada dengesini kaybeden Karapınar, 2 katlı evin damından beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Karapınar, ambulansla Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Karapınar, kurtarılamadı. Karne gününden bir gün önce yaşamını yitiren Karapınar’ın cenazesi, Yaslıca Mahallesi’nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.