Elektrik akımı faciasına 14 tutuklama

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Adliye sevk edilen 27 şüphelinin sorguları dün sona erdi. Şüphelilerden 14’ü tutuklandı. Diğer şüphelilerden 7’si hakkında ev hapsi verilirken, 6 şüpheli hakkında ise yurtdışına çıkış yasağı kararı verildi.

İZSU DAİRE BAŞKANI’NIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sulh Ceza Hâkimliği’ndeki savunmasında İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) Kanalizasyon Daire Başkanı Barış K. özetle şöyle konuştu: “Bizim işimiz atık ve yağmur sularının toplanması ve ulaştırılmasıdır. Ben idaredeki işleri yürütürüm. Bu işleri yaparken yapı denetim ekibimiz vardır. Bana sahada bir sorun iletilirse sahaya giderim. Mazgalların yapılması işleminde gözlemcimiz Mustafa Atakan izinli olduğu için olay yerinde bir gözlemci yoktu. Biz orada çalışma yaparken kablolara hiçbir şekilde zarar vermedik.

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Ekipler sadece diğer kurumların malzemelerine zarar verdiğinde diğer kurumlarla iletişime geçeriz. Ancak bir zarar meydana geldiğinde yüklenici firma tutanak tutar. Hasar olsaydı, yüklenici firma diğer kurumların gözlemcilerini çağırmakta sorumluydu. Olay yerinde çalışma yaparken İzmirgaz ve Gediz Elektrik’i ‘Gözlemci olarak gelebilirsiniz’ diye aradıklarını biliyorum. İzmirgaz olay yerine gelmiş ancak Gediz Elektrik’ten bir gözlemci gelmemiştir. Bizim iki türlü çalışmamız olur. Biri planlı, diğeri plansız. Planlı çalışmalarda diğer kurumlara, AYKOME aracılığıyla İzmir Belediyesi’ne bilgi verilir. Kaza yerindeki çalışma plansız bir çalışma olduğu için kurumlara sadece şifahen bilgi verdik. Olayın gerçekleştiği gün olay yerine gittiğimizde vatandaşlar tarafından Gediz’den şikâyetlerinin olduğuna, asfalt ile kaldırım arasında duman olduğunu bunu bildirdiklerini söylemişlerdir. Biz orada mazgal yapmamış olsaydık dahi yine kaza meydana gelecekti.”