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ŞUBAT ayı başında sosyal medyadan yayımladığı video ile elektrik zamları geri alınıncaya kadar faturalarını ödemeyeceğini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriği dün kesildi.

SİVİL İTAATSİZLİK ÇAĞRISI DEĞİL

Bu haberi de sosyal medya hesabından duyuran Kılıçdaroğlu, “Eşimden az önce haber geldi, elektriğimizi kesmişler. Buna maruz kalan milyonlar için çıktım bu yola. Eylemim sivil itaatsizlik çağrısı değil bir direniştir. Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir” dedi. Kılıçdaroğlu, video mesajında da özetle şunları söyledi:

KAVGADA YERİMİZ BELLİ OLSUN

“Hanelerin belini büktüler, enerjiye zamlar 3 yılda yüzde 400’ü aştı. ‘Zamları geri çekin’ dedim, çekmediler. Enerji temel bir insan hakkıdır; ekmek, su, hava gibidir. Gelelim can alıcı soruya; 2021’de kaç abonenin elektriği kesildi; 3 milyon 449 bin 344 abonenin elektriği kesildi. Bu eşkıya düzenine karşı faturamı ödemeyeceğimi söyledim. Ödeyemeyeceğimden değil, ödeyebilirim; ama bu nasip kısmet uğruna verilen kavgada yerimiz belli olsun istedim.”

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ÖDENMEMİŞ BİR FATURA

İHBARNAMEDE, elektriğin ödenmemiş borç nedeniyle Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda kesilerek mühür altına alındığı belirtilerek, “Vadesi geçmiş tüm borcunuzu ödemeniz halinde elektriğiniz şirketimizce açılacaktır. Bu işlemden dolayı oluşan kesme açma bedeli 28,67 TL (KDV dahil), bundan sonraki ilk faturanıza yansıtılacaktır. Şirketimiz bilgisi dışında kesilen elektriğin açılması veya açtırılması ‘kaçak elektrik kullanımı’ kapsamında değerlendirilecektir” denildi. Bilgilendirmede, Kılıçdaroğlu’nun ödenmemiş bir faturası olduğu belirtildi.

CHP’DEN ‘ASKIDA BİLET’

CHP Gençlik Kolları Başkanlığı, Ramazan Bayramı’nda ailelerini ziyaret etmek isteyen öğrenciler için “askıda bilet” kampanyası başlattı. Kampanyanın ilk bağışçısı ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. 18-25 yaşları arasındaki öğrenciler, projenin web sitesi (askidagencbilet.com) üzerinden bilet talebini oluşturduktan sonra, bu talepler gönüllü yurttaşların sağladığı katkılarla karşılanacak. m ANKARA

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‘BİR HAFTA KARANLIKTA KALACAĞIZ’

Kılıçdaroğlu elektriği kesilen evinden eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte canlı yayın da yaptı. Yayın sırasında evin lüks lambasıyla aydınlatılması dikkat çekti. Kılıçdaroğlu özetle şöyle konuştu: “Büyük bir toplumsal sarsıntının ortasında, fırtınanın tam gözündeyiz. Elektrik dağıtım şirketlerinin büyük bir bölümünü beşli çeteye verdiler. Benim kavgam işte bu adaletsiz düzenle. 4 milyona yakın abonenin elektriği kesilmiş. Bu sizin hakkınızı arama mücadelesidir.

KARANLIKLARI AYDINLIĞA ÇIKARACAĞIZ

Eşimle birlikte bir hafta boyunca karanlıkta kalacağız. Adalet için bu ülkede kilometrelerce yol yürüdüm, halkımın acısını yaşamak için şimdi karanlıkta oturacağım. Ben ne ağzımda gümüş kaşıkla doğdum ne de sonradan saraylara yerleşip sefa içinde yaşadım. Hiç kimse merak etmesin, karanlıkları mutlaka aydınlığa çıkaracağız.”

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GAZETECİLERLE SOHBET ETTİ

Kılıçdaroğlu, evinin önündeki parkta basın mensuplarıyla da sohbet etti. Kılıçdaroğlu, “Ödemeye gücüm fazlasıyla yetiyor ama buna dikkat çekmek önemli” dedi. Kılıçdaroğlu, Akşener’in “Selvi Hanım’ın işi zor” açıklamasını da “O sıkıntıyı büyük bir keyifle çekeceğiz” diyerek yorumladı.