HABERLER

Elebaşları Yunanistan'da tutuklu! İşlemedikleri suç yok... Kanlı şebekeye darbe: 96 üyesi tutuklandı

Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2025 15:49

 Adana merkezli 10 ilde ‘Bayğaralar’ olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 130 şüpheliden 96’sı tutuklandı. Kanlı şebekenin cinayetten haraca kadar 54 ayrı olaya karıştığı ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, ‘Bayğaralar’ olarak bilinen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ‘Kasten öldürme’, ‘Öldürmeye teşebbüs’, ‘Kasten yaralama’, ‘Uyuşturucu madde ticareti’, ‘Silahlı tehdit’, ‘Mala zarar verme’, ‘Nitelikli yağma’, ‘Haraç’ gibi suçlar başta olmak üzere 54 ayrı olaya karıştığı belirlenen 155 şüphelinin kimliğini 10 aylık teknik ve fiziki takibin ardından tespit etti.



Polis, Adana merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Trabzon, Kocaeli, Bitlis, Kilis ve Van’da belirlenen 403 adrese 13 Ekim’de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 130 şüpheli gözaltına alındı. 



ELEBAŞI YUNANİSTAN’DA TUTUKLU 

Şüphelilerin adreslerinde arama yapan ekipler, 4 el yapımı patlayıcı, 3 Kalaşnikof piyade tüfeği, 2’si otomatik 29 ruhsatsız tabanca, 277 mermi, 38 bin 915 uyuşturucu hap ele geçirdi, çok sayıda dijital materyale ise el koydu. Yunanistan’da tutuklu olduğu belirtilen Ramazan Bayğara’nın elebaşılığını yaptığı örgüte üye 130 şüpheli, Adana Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. 



96 TUTUKLAMA 

Emniyetteki işlemlerinin ardından, dün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 96’sı çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, 31 kişi adli kontrol şartı, 3’ü ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 



ŞÜPHELİ, ÇEYİZ SANDIĞINDAN ÇIKTI 

Adana merkezli 10 ilde 'Bayğaralar' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonlara ilişkin polis kameralarına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Polisin baskın yaptığı evlerden birinde, ismi açıklamayan şüphelinin, çeyiz sandığına saklandığı belirlendi.



Şüpheli, polisin sandığı açmasıyla dışarı çıktı. Ayrıca görüntülerde polisin ev ve iş yerlerinde arama yaptığı, şüphelilerin geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye götürüldüğü anlar yer aldı. 



 

 

