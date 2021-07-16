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Ali TİNBEK- Halil Sadri YILMAZ / İSTANBUL, (DHA) - AA
Haber Giriş: 16.07.2021 - 13:23 | Son Güncelleme:

Elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda 9 şüpheli tutuklandı

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Elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda 9 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 9'u tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü'nce Sedat Peker'e yönelik 12 Temmuz'da yeni operasyon gerçekleşti. Operasyonda 16 şüpheli yakalanırken dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü savcılık ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği 3 şüphelinin adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verirken aralarında Fikret Aydın'ın da bulunduğu 9 şüphelinin “Var olan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak yağma" ve “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

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