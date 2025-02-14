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Elebaşılığını Barış Boyun'un yaptığı suç örgütüne operasyon

Güncelleme Tarihi:

#Barış Boyun#Gözaltı#Operasyon
Elebaşılığını Barış Boyunun yaptığı suç örgütüne operasyon
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2025 11:23

İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyun'un elebaşlığını yaptığı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul'da çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen ve sosyal medyada örgütün propagandasını yaptığı belirlenen kişilere yönelik yapılan operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, 26 şüphelinin iş yeri, ikamet ve araç kurşunlanması, yağma, alıkoyma ve tehdit gibi 14 farklı suça karıştığı tespit edildi. Öte yandan 11 şüphelinin de örgüt adına sosyal medyada propaganda yaptığı belirlendi. Tespit edilen 37 şüpheliden 2'sinin cezaevinde, 4'ünün ise yurt dışında olduğu belirlenirken kalan 31 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Teknik ve fiziki takibin ardından eş zamanlı yapılan operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.

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#Barış Boyun#Gözaltı#Operasyon

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