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Elebaşılığını Barış Boyun'un yaptığı suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı

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#İtalya#Barış Boyun#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2024 16:55

İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyun'un elebaşlığını yaptığı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Çok sayıda suça karıştıkları tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında kırmızı bültenle arama kararı varken İtalya'da yakalanarak gözaltına alınan organize suç örgütü lideri Barış Boyun çetesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Şişli'de faaliyet gösteren bir oto yıkamanın yağmalanması, Bağcılar'da faaliyet gösteren araç satış şirketindekilerin yağma amaçlı tehdit edilmesi, Esenyurt'ta bir aracın kundaklanması, Pendik'te faaliyet gösteren bir iş yerinin yağmalanması olaylarına karıştığı tespit edilen kişilerin Boyun çetesine üye oldukları belirlendi. Çalışmaların ardından bugün şüphelilere ait çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 3 tabanca, 1 pompalı tüfek, 2 balistik çelik yelek, 309 adet farklı çaplarda fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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#İtalya#Barış Boyun#Operasyon

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