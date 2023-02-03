Elden aldığı kirayı yok sayan ev sahibi, görme engelli kiracısına icra gönderdi

Haberin Devamı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2015 yılında kiraladığı daireye eşiyle birlikte yerleşen görme engelli Habibe Özdil, 2022 yılında ev sahibi tarafından yapılan kira artışını kabul ederek yeni kontrat imzaladı. Yeni kontratın imzalanmasından 2 ay sonra görme engelli Özdil’in yanına gelen ev sahibi ikinci kez zam talebinde bulundu. Özdil’in bu talebi kabul etmemesi üzerine ev sahibi evinin boşaltılmasını talep etti. Bu süreçte ev sahibi elden yapılan kira ödemelerini almadığı ve 7 yıllık süreçte de kira ödemesi yapılmadığı gerekçesiyle icra takibi başlattı. Geçtiğimiz günlerde ise aralarında ev sahibinin damadının da bulunduğu 3 kişi Özdil’in yaşadığı daireye gelerek evi boşaltmaları için tehdit etti.

Haberin Devamı

"HİÇ YAŞLI, ENGELLİ DİNLEMİYORLAR"



Ev sahibi ile aralarında başlangıçta güzel bir diyalog olduğu için kirayı hep elden verdiklerini ifade eden Özdil, "Kirayı hep elden ödedik. Geçtiğimiz yıl kirada artış yaptı. Kira artışından 2 ay sonra tekrar geldi. 'Tekrar kontrat yapmamız gerekiyor. Kirada artış yapacağız' dedi. Biz de bunu kabul etmeyince 'Evimi boşaltın' dedi. Biz de evden çıkmayacağımızı ve yasal haklarımızı kullanacağımızı söyledik. Bu süreçte elden kira ödemeye devam ettik. Ben kira ödemelerini hep yanımda bir şahitle gittim. Geçenlerde kapımıza damadı geldi. 'Ben iflas ettim, kayınbabam bu evi bize verdi. Evi boşaltmanız gerekiyor' dedi. Daha sonra 'Oğlum evleniyor' veya 'Evi satacağız' gibi çelişkili söylemlerde bulundu. Yanında 3 kişi ile geldi. Yanındakilerden biri tehditvari 'Evi boşaltacaksınız' dedi. Ben de evi boşaltmayacağımı söyledim. Tehditler savurdu. Biz de suç duyurusunda bulunduk. Hiç yaşlı, engelli dinlemiyorlar. Hiç acımıyorlar, kapınıza dayanabiliyorlar" şeklinde konuştu.

"7 YILDIR HİÇ KİRA ALMADIĞINI İDDİA EDİP İCRA GÖNDERDİ"



Hukuki sürecin devam ettiğini vurgulayan Avukat Melih Hatipoğlu, "ev sahibi bu süreçte elden yapılan ödemeleri almamaya başladı. Biz de gerekli hukuki süreci başlatarak, mahkeme tarafından açılan hesaba kiraları ödemeye devam ettik. Bunun akabinde ev sahibi 7 yıldır hiç kira almadığı bahsi ile haksız bir icra takibi başlattı. Buna ilişkin yapılan itirazla açılan dava devam ediyor. Bu süreçte ev sahibi farklı taleplerle müvekkilin evden çıkması için girişimlerde bulunmaya devam ediyor. Bununla ilgili birden fazla şikayette söz konusu. Müvekkil yaşlı ve hastalığı sebebiyle zor durumda, eşi görme engelli. Daireye de alışmış durumdalar. Piyasa şartlarının çok üstünde kira artışı söz konusu olduğu için hukuki süreç devam ediyor" ifadelerini kullandı.