Elçilerden güven mektubu

ANKARA
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2026 07:00
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan dün Beştepe’de sırasıyla Filipinler Büyükelçisi Jamie Ramon Torre Ascalon JR'ı, Kenya Büyükelçisi Anthony Mwaniki Muchiri’yi, Peru Büyükelçisi Luz Betty Caballero Morales’i, Rusya Büyükelçisi Sergey Vasilievich Vershinin’i ve Kolombiya Büyükelçisi Yenniffer Edilma Parra Moscoso’yu kabul etti.
Büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Büyükelçiler ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü.
Peru Büyükelçisi Luz Betty Caballero Morales