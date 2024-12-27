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Elçilerden güven mektubu

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Beştepe#Fener Rum Patriği
Elçilerden güven mektubu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2024 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Sierra Leone Büyükelçisi Francess Virginia Anderson, Hindistan Büyükelçisi Muktesh Kumar Pardeshi ve Kuveyt Büyükelçisi Abdülaziz A. Al-Adwani’yi kabul etti.

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Beştepe’deki kabulde, büyükelçiler, Erdoğan’a güven mektuplarını sundu. Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Elçilerden güven mektubu

Erdoğan, daha sonra, büyükelçiler Anderson, Pardeshi ve Al-Adwani’yi ayrı ayrı kabul etti.

Elçilerden güven mektubu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos’u Beştepe’de kabul etti.

Elçilerden güven mektubu

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Dünkü görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Beştepe#Fener Rum Patriği

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