Elçilerden güven mektubu

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Beştepe’deki kabulde, büyükelçiler, Erdoğan’a güven mektuplarını sundu. Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan, daha sonra, büyükelçiler Anderson, Pardeshi ve Al-Adwani’yi ayrı ayrı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos’u Beştepe’de kabul etti.

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Dünkü görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.