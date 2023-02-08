Elbistan'da yıkılan binada hakim çiftin cansız bedenlerine ulaşıldı

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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 10 ili etkileyen depremde Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde görev yapan hakim çift Şeyda ve Bayram Korkmaz yaşadıkları evin yıkılmasıyla göçük altında kaldı. Gece yarısı enkazda çalışma yürüten kurtarma ekipleri çiftin cansız bedenine ulaştı. Hakim Şeyda Korkmaz’ın 2 aylık hamile olduğu öğrenildi. Bayram Korkmaz’ın Elbistan’da, eşi Şeyda Korkmaz’ın da yarın memleketi Karaman’ın Ermenek ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.