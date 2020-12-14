MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriElbistan’da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
GeriGündem Elbistan’da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
KAHRAMANMARAŞ (İHA)
Haber Giriş: 14.12.2020 - 11:15 | Son Güncelleme:

Elbistan’da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Elbistan’da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
Abone Olgoogle-news

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik olarak çalışma sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, durumundan şüphelenilen bir araç ve araçtaki 2 şahsın üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada, ‘fişek’ olarak adlandırılan 11 parça esrar maddesi ve satışa hazır olarak 74 gram metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Söz konusu şahısların, uyuşturucu maddeleri tartmak için kullandıkları 1 de hassas teraziye el konuldu. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edildi. Sulh Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarılan şüpheliler, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle