Elbistan'da depremzede çocuklara psikososyal destek eğitimi

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Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen iki büyük depremden 7.6’lık depremin merkez üssü olan Elbistan’da şu ana kadar 2 bin 657 çadır kuruldu. Bu çadırlarda 7 bin 168 kişi konaklıyor. Çadırlarda yaşayan çocuklara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı personeli tarafından psikososyal destek eğitimi veriliyor. Çocuklarla özel olarak ilgilenen öğretmenler, onlarla resimler çizerek, yazılar yazıyor.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, "Burada başta çocuklarımız olmak üzere bütün vatandaşlarımıza psikososyal destek hizmetleri sunuluyor. Bu noktada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile etkin bir şekilde koordine olarak Milli Eğitim Bakanlığı olarak da hizmet vermeye çalışıyoruz. Elbistan'da 35 rehberlik öğretmenimiz hizmet veriyor. Gerek çadır kentlerin kuruldukları alanlarda gerekse sahada hem psikolojik ilk yardım hem de sonrasında oluşabilecek travmatik olayların önüne geçmek için gerekli çalışmalar sürdürülüyor" diye konuştu.

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'TÜM ÇALIŞMALAR PLANLI BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLÜYOR'

Diğer ilçelerde aynı çalışmaların yapıldığını belirten Ağar, "Samsun ilimizden yola çıkan 25 öğretmenimiz ve danışmanımız, Afşin ilçesine ulaşmak üzereler. Bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye genelindeki bütün kurumlarımız, oluşturulan çadırlara ve bölgelerdeki vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı. Alan uzmanlarımızın ellerinde programları hazır. Psikolojik ilk yardım noktasında yapılacak çalışmalar, depremin ilk anından itibaren planlandı. Gerekli ön görüşmeler yapılıyor. Verilecek destekler planlanıyor. Gençlerimizle bireysel olarak görüşülüyor. Buna ilişkin materyallerle şu anda alanda tüm hizmetler etkin bir şekilde yürütülüyor. Daha sonrasında yapılacak çalışmaların da organizasyonu tamamlandı. Bu süreç içinde adım adım tüm çalışmalar planlı bir şekilde yürütülüyor. İnşallah bu zor durumu en az etki ve hasarla atlatırız. Bir taraftan fiziki durumlar iyileştirilmeye çalışılırken bir taraftan da vatandaşlarımızın ruh sağlığı iyileştirilmeye çalışılıyor. Bu noktada yardım eden herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)