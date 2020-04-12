Elbise Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Elbisenin Eş Anlamlısı

Elbise kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre eş anlamlı kelimeleri ‘kıyafet’ ya da ‘giysi’ olarak tanımlanmaktadır. Bu durumda her iki kelimeyi de amaca uygun şekilde farklı yerlerde değerlendirmek mümkün. Cümle içerisinde ya da tek başına aynı anlam üzerinde kullanılabilir.

Elbisenin Eş Anlamlısı

Elbise kelimesinin eş anlamlısı iki değişik sözcük üzerinden ele alınır.

- Kıyafet,

- Giysi,

Çok fazla kullanılmasa bile yerel alanlarda entari sözcüğü de yine alternatifler arasında yer almaktadır. Yazılışları farklı olsa bile aynı anlama üzerinden elbise sözcüğü için, kıyafet ya da gizli kelimesini yerine kullanabilirsiniz.

Peki elbise kelimesinin anlamı nedir? Elbise ‘İnsanların Vücudunu öpmek için kullandıkları kıyafet ya da giysi’ şeklinde tabir edilmektedir. Bu ifade üzerinden Türkçe içerisinde gündelik yaşamda her üç kelimeyi de aynı anlam kapsamında değerlendirmek mümkün. Tabii giyilecek ürünlerin durumuna bağlı olarak farklı kelimeler seçilebilir.