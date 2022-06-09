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Elazığ'ın Maden ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem

#Elazığ#Deprem#Maden
Elazığın Maden ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre Elazığ'ın Maden ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 10.22'de merkez üssü Elazığ'ın Maden ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.

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#Elazığ#Deprem#Maden

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