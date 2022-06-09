Elazığ'ın Maden ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 10.22'de merkez üssü Elazığ'ın Maden ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 9, 2022
Büyüklük : 3.5 (ML)
Yer : Maden (Elazig)
Tarih-Saat : 09.06.2022, 10:22:18 TSİ
Enlem : 38.5958 N
Boylam : 39.6031 E
Derinlik : 7.00 km
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