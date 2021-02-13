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Gündem
Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)-
Haber Giriş: 13.02.2021 - 09:43 | Son Güncelleme:

Elazığ'ın kanaat önderlerinden Abdullah Nazırlı hayatını kaybetti! Erdoğan ziyaret etmişti

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Elazığ'ın kanaat önderlerinden Hafız Abdullah Nazırlı, 107 yaşında hayatını kaybetti. Nazırlı'yı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Ocak’ta Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunmuştu.

Elazığ'ın kanaat önderlerinden Hafız Abdullah Nazırlı, bir süredir tedavi gördüğü Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde bugün yaşamını yitirdi. 107 yaşında hayatını kaybeden Nazırlıyı, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Ocak'ta geldiği Elazığ'da, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunmuştu.

Elazığın kanaat önderlerinden Abdullah Nazırlı hayatını kaybetti Erdoğan ziyaret etmişti

BAKAN SOYLU'DAN MESAJ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Hafız Abdullah Nazırlı için başsağlığı diledi. Bakan Soylu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Elazığ’da iken kendisini ziyaret eden eşim bana, ‘muhakkak gitmelisin’ dedi. Gittim. Sohbetine, ziyaretine, nasihatlerine doyamadım. Cumhurbaşkanımızın gönül dostu. Bir Allah dostu. Hafız Abdullah Nazırlı Hocaefendi 107 yaşında Hakka yürüdü. Allah rahmet eylesin."

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