Elazığ'ın kanaat önderlerinden Abdullah Nazırlı hayatını kaybetti! Erdoğan ziyaret etmişti
Elazığ'ın kanaat önderlerinden Hafız Abdullah Nazırlı, 107 yaşında hayatını kaybetti. Nazırlı'yı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Ocak’ta Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunmuştu.
Elazığ'ın kanaat önderlerinden Hafız Abdullah Nazırlı, bir süredir tedavi gördüğü Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde bugün yaşamını yitirdi. 107 yaşında hayatını kaybeden Nazırlıyı, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Ocak'ta geldiği Elazığ'da, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunmuştu.
BAKAN SOYLU'DAN MESAJ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Hafız Abdullah Nazırlı için başsağlığı diledi. Bakan Soylu, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Elazığ’da iken kendisini ziyaret eden eşim bana, ‘muhakkak gitmelisin’ dedi. Gittim. Sohbetine, ziyaretine, nasihatlerine doyamadım. Cumhurbaşkanımızın gönül dostu. Bir Allah dostu. Hafız Abdullah Nazırlı Hocaefendi 107 yaşında Hakka yürüdü. Allah rahmet eylesin."
Elazığ’da iken kendisini ziyaret eden eşim bana muhakkak gitmelisin dedi. Gittim.— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) February 12, 2021
Sohbetine, ziyaretine, nasihatlerine doyamadım...
Cumhurbaşkanımızın gönül dostu,
Bir Allah dostu...
Hafız Abdullah Nazırlı Hocaefendi 107 yaşında Hakka yürüdü.
Allah rahmet eylesin...
BAKAN KOCA'DAN MESAJ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mesajında "Alimin ölümü âlemin ölümü gibidir. Ömrünü Allah yolunda hizmet etmeye vakfetmiş Elazığımızın kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı Hocamız 107 yaşında rahmet-i Rahman'a kavuştu. Mekanı cennet, ruhu şâd olsun" ifadelerini kullandı.
Alimin ölümü âlemin ölümü gibidir. Ömrünü Allah yolunda hizmet etmeye vakfetmiş Elazığımızın kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı Hocamız 107 yaşında rahmet-i Rahman'a kavuştu. Mekanı cennet, ruhu şâd olsun. pic.twitter.com/d725spYHPu— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 12, 2021
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