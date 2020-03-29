Elazığ'ın İlçeleri Neler Ve Hangi Bölgede? Elazığ'da Gezilecek Ve Tarihi Yerler

Ülkemizin en güzel şehirlerinin arasında bulunan, kültürel ve ekonomik açıdan en zengin şehirlerinden biri Elazığ’dır. Elazığ'ın güzelliği bugüne kadar hep türkülerde, şiirlerde, hikayelerde dilden dile yayılmıştır. Elazığ, gezilecek yer bakımından alternatif seçenekleri ile etkileyicidir. Türkiye’ye gelen her turistin gezip görmek istediği bir şehirdir.

Elazığ İlçeleri

Elazığ ilinin ilçeleri; Elazığ (il merkezi), Ağın, Maden, Sivrice, Alacakaya, Palu, Kovancılar, Arıcak, Baskil, Karakoçan, Keban olarak sıralanır.

Elazığ Hangi Bölgede?

Elazığ, Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan illerimizden biridir. Doğu Anadolu Bölgesi’nin güneybatısındaki il, bölgenin Yukarı Fırat Bölümündedir. Doğudan Bingöl, kuzeyden Keban Baraj Gölü vasıtası ile Tunceli, güneyden Diyarbakır, batı ve güneybatıdan ise Karakaya Baraj Gölü yolu aracılığı ile Malatya ili ile komşudur. Elazığ; il, merkez ilçesiyle birlikte toplam 11 ilçe, 573 köy ve 709 mezra yerleşmesinden oluşur.

Elazığ Tarihi Yerler

1-Hazar Gölü: Tektonik bir göldür. Elazığ il merkezine 26 kilometre uzaklıktadır. Gölün özellikleri; deniz seviyesinden 1.250 metre yükseklikte, 22 kilometre uzunlukta ve en derin yeri 5-6 kilometredir. Gölün derinliği ise 200-250 metre arasında ölçülmüştür. Turistik ve ekonomik bakımından ilin en önemli göllerinden biridir. Ayrıca mavi bayraklı plajları ile tatil ve dinlenme alanı olarak da hizmete açılmıştır.

2- Çırçır Şelalesi: Dünyanın en genç şelalesi olan Çırçır Şelalesi, Keban Baraj Gölü’nün oluşması esnasında meydana gelmiştir. Keban baraj gölü kıyısında çok sayıda piknik alanı ve leziz alabalıkları ile meşhur restoranlar vardır.

3- Meryem Ana Kilisesi: Kilise, Harput Kalesinin doğusunda bulunur. Meryem Ana Kilisesi’nin bilinen diğer adları; Kızıl Kilise, Yakubi Kilisesi ve Süryani Kilisesi’dir. Ülkemizin ve dünyanın en önemli antik kiliseleri arasında yer alır. Kilise, M.S.179 yıllarında inşa edilmiştir. İlk zamanlar putların saklanması için kullanılan kilise, Yakubi Hristiyanlarınca daha sonra kiliseye çevrilmiştir.

4- Ulu Camii: Harputlu hükümdarınca yaptırıldı. Yapım tarihi 1156-1157 yılları arasındadır. Anadolu’nun en eski Türk Camilerinden biridir. Günümüzde ibadete açıktır. Caminin içerisinde; iç avlu, son cemaat yeri ile iç cami şeklinde üç bölüm vardır. Planı dikdörtgen olan caminin duvarları moloz taştan kubbe kemereler ve minare tuğladan örülmüştür. Caminin iki tane kapısı vardır.

5- Harput Kalesi: Urartu Krallığı tarafından M.Ö. 8. yüzyılda kurulmuştur. M.Ö. 6 yüzyıldan itibaren Pers hakimiyeti görülmektedir. Daha sonraları ise Harput kalesi; Part, Roma, Sasani, Bizans, Abbasi, Çubukoğulları, Artukoğulları, Selçuklular ve 1515 yılında Yavuz Sultan Selim’in ele geçirmesi ile Osmanlı hakimiyeti altına girmiştir. Kalenin yapımında harca su yerine süt katıldığı rivayet edilmektedir. Kalede, kayalara oyulmuş odalar, basamaklar ve gizli yollar mevcuttur.

6- Buzluk Mağarası: Buzluk taşı adı verilen kayalıkların arasında bulunur. Elazığ’ın derinliği 150-200 metre olan bu eşsiz mağarası, ilin doğa ve turizm harikaları arasındadır. Durağan ilçesinin 13 kilometre kuzeyinde yer alır. Mağaranın jeomorfolojik özellikleri ve iklimsel şartlara bağlı olarak yaz aylarında doğal buz oluşumu meydana gelmektedir. Mağara girişinde insanların bir arada oturması için uygun oturma yeri vardır. Bu oturma yerine halk dilinde eyvan denilir. Eski zamanlarda mağaradan çıkarılan buzların katırlar aracılığı ile Harput’a getirilerek satıldığı bilinmektedir.

Doğu Anadolu’nun verimli ovaları üzerine kurulan şehir, meyve bahçeleri ve üzüm bağları ile de tanınmaktadır. Elazığ’a gelenler bu bahçelere mutlaka uğramaktadır. Birçok medeniyetin yurt edindiği Elazığ, kültür elçisi olarak yurtiçi ve yurtdışından her yıl birçok turisti ağırlamaktadır.