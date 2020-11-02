MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriElazığ'dan depremin yaşandığı İzmir'e yardımlar sürüyor
GeriGündem Elazığ'dan depremin yaşandığı İzmir'e yardımlar sürüyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Serhat ÖZDEMİR/ ELAZIĞ, (DHA)
Haber Giriş: 02.11.2020 - 14:25 | Son Güncelleme:

Elazığ'dan depremin yaşandığı İzmir'e yardımlar sürüyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Elazığ'dan depremin yaşandığı İzmir'e yardımlar sürüyor
Abone Olgoogle-news

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, Elazığ'dan bölgeye gönderilen yardımlar sürüyor.

Elazığ Valiliği koordinesinde, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, bölgeye ulaştırılmak üzere hazırlanan yardım malzemeleri gönderilmeye devam ediyor. İçerisinde battaniye, yorgan, gıda malzemeleri ve bebek bezi bulunan yardım kolilerinin olduğu 3 TIR daha deprem bölgesine gönderilmek üzere yola çıktı.

Elazığdan depremin yaşandığı İzmire yardımlar sürüyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle