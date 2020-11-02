Elazığ'dan depremin yaşandığı İzmir'e yardımlar sürüyor

Elazığ Valiliği koordinesinde, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, bölgeye ulaştırılmak üzere hazırlanan yardım malzemeleri gönderilmeye devam ediyor. İçerisinde battaniye, yorgan, gıda malzemeleri ve bebek bezi bulunan yardım kolilerinin olduğu 3 TIR daha deprem bölgesine gönderilmek üzere yola çıktı.