Elazığ'daki vahşete ilişkin Vali'den açıklama: Tüm yönleriyle aydınlatacağız

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Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyü Ürünlü mezrasındaki 2 katlı müstakil evde 8 Eylül gecesi yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangının söndürülmesinin ardından evde Ağa Üykü ile eşi Hayriye Üykü’nün cansız bedenleri bulundu. Çiftin cenazeleri, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Ağa ve Hayriye Üykü çiftinin otopsisinde vücutlarında kurşun izleri tespit edildi. Çiftin silahla vurulduktan sonra evin ateşe verildiği belirlendi.

3 ŞÜPHELİDEN 1’İ TUTUKLANDI

Olaya ilişkin Karakoçan Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada H.Ç. (40), S.B. ve F.A. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ç., Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak Elazığ T Tipi Cezaevi’ne gönderildi. S.B. hakkında adli kontrol kararı verilirken, F.A. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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VALİ HATİOĞLU, AİLEYİ ZİYARET ETTİ

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Kaymakam Furkan Seyman ile birlikte, hayatını kaybeden çiftin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Aileye ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Vali Numan Hatipoğlu, burada yaptığı konuşmada olayın tüm yönleriyle aydınlatılacağını ifade ederek, “Ürünlü mezramızda gerçekleşen elim bir olay için taziyeye gelmiş bulunmaktayız. Burada çok vahşice işlenmiş bir cinayet var. Önce yangın olduğu değerlendirilmişti ardından da maalesef yaşlı iki vatandaşımızın önce öldürüldükleri ve ardından yangın çıkarıldığı ortaya çıktı. Jandarma, emniyet ve savcılarımızın koordinesinde çok hızlı bir şekilde çalışarak bu olayı aydınlatmayla ilgili gerekli tüm çalışmaları yaptılar. Şu an itibarıyla 1 kişi tutuklandı. Büyük oranda olay aydınlatıldı ama ucu nereye giderse gitsin emniyet, jandarma ve savcılarımız bu konuyla ilgili üstün bir gayret içerisinde çalışmaya devam edecekler. Olayı tüm yönleriyle aydınlatacağız. Bu menfur cinayeti lanetliyorum. Ülkemizde ve bölgemizde benzer olayların olmaması için çok daha fazlasıyla gayret gösterileceğinin bilinmesini arzu ediyorum. Hiçbir olayı açıkta ve boşlukta bırakmayacağımızı da bir kez daha ifade etmek istiyorum” dedi.

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Çiftin oğulları Düzgün Üykü, Vali Hatipoğlu’na teşekkür etti.