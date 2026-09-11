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Elazığ'daki tüyler ürperten olayda 4 kişi gözaltına alındı

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#Elazığ#Cinayet#Gözaltı
Elazığdaki tüyler ürperten olayda 4 kişi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2026 11:36

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler Köyü'nde yaşlı çift yanan evlerinde ölü bulunmuş, yapılan incelemede vücutlarında kurşun izi tespit edilmişti. Başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

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Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde yanan evde bulunan cesetlerinde kurşun izleri tespit edilen Ağa ve Hayriye Üykü çiftinin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyü Ürünlü mezrasındaki 2 katlı müstakil evde 8 Eylül gecesi yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangının söndürülmesinin ardından evde Ağa Üykü ile eşi Hayriye Üykü’nün cansız bedenleri bulundu. Çiftin cenazeleri, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Ağa ve Hayriye Üykü çiftinin otopsisinde vücutlarında kurşun izleri tespit edildi. Çiftin silahla vurulduktan sonra evin ateşe verildiği değerlendirildi.

Karakoçan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)

 

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#Elazığ#Cinayet#Gözaltı

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