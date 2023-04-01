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Elazığ'daki aile katliamı... Son yolculuklarına uğurlandılar

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#Elazığ#Cinayet#Aile Katliamı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2023 15:44

Elazığ'da, dün anne ve babasıyla 3 kardeşini öldürdükten sonra intihar eden öğretmen Hüseyin Fırat'ın cenazesi, ailesiyle yan yana defnedildi.

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Olay, dün öğleden sonra Salı Baba Mahallesi Ümran Sokak'taki 3 katlı evin 2'nci katında meydana geldi. Doğal gaz kaçağı ihbarıyla adrese giden ekipler, evde Hüseyin Fırat ile babası Cumali, annesi Zeynep, erkek kardeşleri Yusuf ve Mesut ile kız kardeşi Remziye Fırat'ın cansız bedenleriyle karşılaştı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Elazığdaki aile katliamı... Son yolculuklarına uğurlandılar

Yapılan incelemede, cesetlerin vücutlarında kurşun izlerine rastlandı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında, Hüseyin Fırat'ın anne ve babasıyla kardeşlerini silahla vurarak öldürdükten sonra yaşamına son verdiği belirlendi.

Elazığdaki aile katliamı... Son yolculuklarına uğurlandılar

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YAN YANA DEFNEDİLDİLER

Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morgunda otopsi işlemleri tamamlanan ailenin cenazeleri, yakınları tarafından teslim alınarak Salı Baba Camii'ne getirildi. Yakınları fenalık geçirirken, aile bireylerinin tabutları yan yana konulup cenaze kılındı.

Elazığdaki aile katliamı... Son yolculuklarına uğurlandılar

Elazığ Müftüsü İrfan Üstündağ ile imamlar Hüseyin Polatoğlu ve Tahir Polatoğlu'nun kıldırdığı cenaze namazlarının ardından aile üyeleri, Elazığ Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla yan yana defnedildi.

Elazığdaki aile katliamı... Son yolculuklarına uğurlandılar

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