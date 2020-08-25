MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriElazığ'da zincirleme kaza: 3 yaralı
GeriGündem Elazığ'da zincirleme kaza: 3 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 25.08.2020 - 18:45 | Son Güncelleme:

Elazığ'da zincirleme kaza: 3 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Elazığ'da zincirleme kaza: 3 yaralı
Abone Olgoogle-news

Elazığ'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Cahit Dalokay Bulvarı'nda meydana geldi. Cengiz Aygün'ün kullandığı 80 FA 856 plakalı otomobil, Mehmet Bahçecioğlu yönetimindeki 23 BY 774 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Bu sırada kazanın ardından duramayan M.A.'nın kullandığı 42 DVK 18 plakalı otomobil, Aygün'ün otomobiline çarptı. Kazada, sürücü M.A. ile otomobilindeki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Elazığda zincirleme kaza: 3 yaralı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle