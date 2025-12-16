×
Elazığ’da yalıtım fabrikasında yangın: 16 kişi dumandan etkilendi, 1 kişi yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#Elazığ#Yangın#Fabrika
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2025 02:51

 ELAZIĞ Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir yalıtım fabrikasında çıkan yangında 16 kişi dumandan etkilenirken, bir itfaiye eri elinden yaralandı.

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yalıtım malzemeleri üreten bir fabrikada, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi, Yazıkonak Belediyesi ve Yurtbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen 16 kişiye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yangına müdahale esnasında ise bir itfaiye eri elinden yaralanarak tedavi altına alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine ilişkin inceleme başlatıldı.

